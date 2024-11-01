Реал нацелился на 16-летного воспитанника Баварии

Мадридский «Реал» заинтересован в прибретении 16-летнего воспитанника мюнхенской «Баварии» Леннарта Карла.

Талантливый футболист попал на радар мадридского клуба благодаря своему бомбардирскому таланту – в 12 матчах за «Баварию» U-17 футболист забил 21 гол и отдал 8 результативных передач. «Реал» попытается подписать Леннарта как можно скорее, дабы его не увели конкуренты. Немецкая пресса считает молодого игрока одним из главных талантов в немецком футболе.

Контракт Леннарта Карла действует до 2026-го года, однако «Бавария» не настроена переводить игрока в основную команду. Руководство мюнхенского клуба планирует сначала повысить молодого игрока до «Баварии» U-19 и только спустя пару месяцев делать выводы относительно будущего Карла.

Сообщалось, что мадридский «Реал» готов продать футболиста, которого оценили в 100 млн евро.