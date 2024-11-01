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Major League Soccer
01 ноября 2024, 12:47 | Обновлено 01 ноября 2024, 13:06
233
0

Месси попросил партнеров не делать дурацких ошибок

Лидер «Интер Майами» прокомментировал предстоящие матчи команды

01 ноября 2024, 12:47 | Обновлено 01 ноября 2024, 13:06
233
0
Месси попросил партнеров не делать дурацких ошибок
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Аргентинский футболист «Интер Майами» Лионель Месси предупредил своих партнеров, чтобы те не делали дурацких ошибок.

«В течении регулярного сезона мы делали слишком много ошибок. Этого можно было бы избежать. Ошибки команды были, мягко говоря, дурацкими. В плей-офф этого не может случиться, потому, что любая ошибка здесь будет очень дорого стоить. Мы должны быть сильнее, чем когда-либо. У нас есть преимущество и его надо использовать», – уверен Месси.

В первом матче 1/8 финала «Интер Майами» вырвал минимальную победу 2:1 в матче с «Атлантой». Ответная игра состоится 3 ноября на выезде.

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Лионель Месси Интер Майами Major League Soccer (MLS)
Микола Титюк Источник: Goal.com
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