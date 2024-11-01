Документы готовы. Известны детали переезда Аморима в Манчестер Юнайтед

Главный тренер лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим в ближайшее время станет наставником «Манчестер Юнайтед».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, английский и португальский клубы уже подготовили все бумаги для того, чтобы переезд специалиста на Туманный Альбион состоялся в ближайшие дни.

Аморим, по данным Романо, подпишет контракт с «Манчестер Юнайтед» до лета 2027 года.

Ожидается, что официально о назначении Аморима главным тренером МЮ будет объявлено в ближайшее время.

Ранее СМИ назвали четырех футболистов «Манчестер Юнайтед», которых Аморим хочет продать, так как не рассчитывает на них в первой команде.