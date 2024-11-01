Документы готовы. Известны детали переезда Аморима в Манчестер Юнайтед
Инсайдер Фабрицио Романо порадовал почитателей «красных дьяволов»
Главный тренер лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим в ближайшее время станет наставником «Манчестер Юнайтед».
По информации инсайдера Фабрицио Романо, английский и португальский клубы уже подготовили все бумаги для того, чтобы переезд специалиста на Туманный Альбион состоялся в ближайшие дни.
Аморим, по данным Романо, подпишет контракт с «Манчестер Юнайтед» до лета 2027 года.
Ожидается, что официально о назначении Аморима главным тренером МЮ будет объявлено в ближайшее время.
Ранее СМИ назвали четырех футболистов «Манчестер Юнайтед», которых Аморим хочет продать, так как не рассчитывает на них в первой команде.
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