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Англия
01 ноября 2024, 11:59 |
520
2

Документы готовы. Известны детали переезда Аморима в Манчестер Юнайтед

Инсайдер Фабрицио Романо порадовал почитателей «красных дьяволов»

01 ноября 2024, 11:59 |
520
2
Документы готовы. Известны детали переезда Аморима в Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Главный тренер лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим в ближайшее время станет наставником «Манчестер Юнайтед».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, английский и португальский клубы уже подготовили все бумаги для того, чтобы переезд специалиста на Туманный Альбион состоялся в ближайшие дни.

Аморим, по данным Романо, подпишет контракт с «Манчестер Юнайтед» до лета 2027 года.

Ожидается, что официально о назначении Аморима главным тренером МЮ будет объявлено в ближайшее время.

Ранее СМИ назвали четырех футболистов «Манчестер Юнайтед», которых Аморим хочет продать, так как не рассчитывает на них в первой команде.

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Рубен Аморим Манчестер Юнайтед Спортинг Лиссабон назначение тренера
Алексей Сливченко Источник: Фабрицио Романо
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Strontium
Бальзам для Фернандеша и Далота.
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Андрій Милявський
цікаво куди тепер перейде Дьокереш? 
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