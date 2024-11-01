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Англия
01 ноября 2024, 11:54 | Обновлено 01 ноября 2024, 12:13
603
1

Шанс для Зинченко? Арсенал остался без пяти защитников

У лондонского клуба возникли проблемы накануне матча АПЛ

01 ноября 2024, 11:54 | Обновлено 01 ноября 2024, 12:13
603
1
Шанс для Зинченко? Арсенал остался без пяти защитников
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Лондонский «Арсенал» столкнулся с неприятной проблемой – количество травмированных футболистов никак не уменьшается, а впереди важные матчи в АПЛ и Лиге чемпионов.

Главной проблемой для главного тренера Микеля Артеты станет защита – сразу пять футболистов этой зоны не успевают вернуться к ближайшему матчу.

Габриэль не смог доиграть матч чемпионата с «Ливерпулем» и даже не попал в заявку на поединок Кубка. Бен Уайт пропустил последний матч команды из-за дискомфорта в мышцах, точные сроки возвращения неизвестны. Риккардо Калафьори травмировался еще в матче Лиги чемпионов с донецким «Шахтером» и выбыл на несколько недель. Такехиро Томиясу никак не может выбраться из лазарета – в этом сезоне сыграл только семь минут. Киран Тирни продолжает восстанавливаться после травмы, однако еще не набрал оптимальную форму.

«Арсенал» ждет суровое испытание – с 2 по 10 ноября команда сыграет три матча, и все на выезде:

  • 2.11 – «Ньюкасл» (АПЛ)
  • 6.11 – «Интер» (ЛЧ)
  • 10.11 – «Челси» (АПЛ)

В последнем матче лондонский «Арсенал» уверенно разгромил Престон в Кубке английской лиги.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арсенал Лондон Александр Зинченко Такехиро Томиясу Киран Тирни Бен Уайт Риккардо Калафьори
Микола Титюк Источник
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Комментарии 2
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Harun Bakircioğlu
Хз, сейчас такая экспериментальная оборона в связи с травмами, что и Зинченко место найдется
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VovanSidorovi4
Артета поставил на Зине крест.
Зине пора валить с Арсенала.
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