Шанс для Зинченко? Арсенал остался без пяти защитников

Лондонский «Арсенал» столкнулся с неприятной проблемой – количество травмированных футболистов никак не уменьшается, а впереди важные матчи в АПЛ и Лиге чемпионов.

Главной проблемой для главного тренера Микеля Артеты станет защита – сразу пять футболистов этой зоны не успевают вернуться к ближайшему матчу.

Габриэль не смог доиграть матч чемпионата с «Ливерпулем» и даже не попал в заявку на поединок Кубка. Бен Уайт пропустил последний матч команды из-за дискомфорта в мышцах, точные сроки возвращения неизвестны. Риккардо Калафьори травмировался еще в матче Лиги чемпионов с донецким «Шахтером» и выбыл на несколько недель. Такехиро Томиясу никак не может выбраться из лазарета – в этом сезоне сыграл только семь минут. Киран Тирни продолжает восстанавливаться после травмы, однако еще не набрал оптимальную форму.

«Арсенал» ждет суровое испытание – с 2 по 10 ноября команда сыграет три матча, и все на выезде:

2.11 – «Ньюкасл» (АПЛ)

6.11 – «Интер» (ЛЧ)

10.11 – «Челси» (АПЛ)

В последнем матче лондонский «Арсенал» уверенно разгромил Престон в Кубке английской лиги.