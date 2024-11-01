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Украина. Премьер лига
01 ноября 2024, 11:23 | Обновлено 01 ноября 2024, 11:24
299
3

«Я учусь на...» Футболист клуба УПЛ опозорился на вопросе о мобилизации

Виталий Дахновский не знает, какое образование получает

01 ноября 2024, 11:23 | Обновлено 01 ноября 2024, 11:24
299
3
«Я учусь на...» Футболист клуба УПЛ опозорился на вопросе о мобилизации
НК Верес. Виталий Дахновский

Полузащитник ривненского «Вереса» Виталий Дахновский высказался относительно мобилизации в Украине.

– Что сейчас в «Вересе» по бронированию от мобилизации?

– На данный момент мы такие же люди как все. Ничего нет, на данный момент ничего нет. Как будет дальше...

– Как это работает? Клубы Второй, Первой лиг забронированы, а УПЛ не забронированы.

– Не знаю, честно.

– От кого это зависит? От государства, от президента?

– Я в этом вообще не разбираюсь, поэтому я не могу тебе сказать. Я знаю, что я учусь, поэтому...

– Где ты учишься?

– В колледже здесь. Сейчас будет второе образование. Первое училище, а сейчас – колледж.

– Это сейчас бакалавриат у тебя или что?

– Не знаю.

Не знаешь на что учишься?

– Нет, я учусь на «гидеозию». Я просто не могу произнести это слово. Я просто не знаю, как это называется.

– Геодезист.

– Ну вот правильно, да.

– Так что это, среднее образование, не среднее? Бакалавриат наверное?

– Ну наверное.

– А потом на магистра пойдешь?

– А потом еще на магистра, наверное, пойду, если смогу учиться, потому что я не очень люблю учиться.

В сезоне 2024/25 Виталий Дахновский провел 12 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями.

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Виталий Дахновский Верес Ровно Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу мобилизация российско-украинская война
Дмитро Вербинський Источник: Брутальный футбол
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Nick.Grabowski
Рабам дозволяють висміювати лише інших рабів.
Рабам дозволяють показувати свою силу лише у випадку її застосування до інших, ще слабкіших та бідніших рабів.
Раби завжди пишаються (отримують задоволення) тим, що принизили та показали рабську природу іншого раба.
Рабовласникам регочуть, коли одні раби принижують, ловлять, б'ють, регочуть або сміються з інших рабів. 
Той раб-лакей, хто гнеться перед рабовласниками (олігархами), компенсує своє приниження тим, що сам намагається стати господарем, принижуючи слабших за нього рабів,  цим самим намагаючись приховати свою рабську сутність. 
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steelmaker
Це точно вирок...
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Saar
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