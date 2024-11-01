«Я учусь на...» Футболист клуба УПЛ опозорился на вопросе о мобилизации

Полузащитник ривненского «Вереса» Виталий Дахновский высказался относительно мобилизации в Украине.

– Что сейчас в «Вересе» по бронированию от мобилизации?

– На данный момент мы такие же люди как все. Ничего нет, на данный момент ничего нет. Как будет дальше...

– Как это работает? Клубы Второй, Первой лиг забронированы, а УПЛ не забронированы.

– Не знаю, честно.

– От кого это зависит? От государства, от президента?

– Я в этом вообще не разбираюсь, поэтому я не могу тебе сказать. Я знаю, что я учусь, поэтому...

– Где ты учишься?

– В колледже здесь. Сейчас будет второе образование. Первое училище, а сейчас – колледж.

– Это сейчас бакалавриат у тебя или что?

– Не знаю.

– Не знаешь на что учишься?

– Нет, я учусь на «гидеозию». Я просто не могу произнести это слово. Я просто не знаю, как это называется.

– Геодезист.

– Ну вот правильно, да.

– Так что это, среднее образование, не среднее? Бакалавриат наверное?

– Ну наверное.

– А потом на магистра пойдешь?

– А потом еще на магистра, наверное, пойду, если смогу учиться, потому что я не очень люблю учиться.

В сезоне 2024/25 Виталий Дахновский провел 12 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями.