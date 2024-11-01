«Я учусь на...» Футболист клуба УПЛ опозорился на вопросе о мобилизации
Виталий Дахновский не знает, какое образование получает
Полузащитник ривненского «Вереса» Виталий Дахновский высказался относительно мобилизации в Украине.
– Что сейчас в «Вересе» по бронированию от мобилизации?
– На данный момент мы такие же люди как все. Ничего нет, на данный момент ничего нет. Как будет дальше...
– Как это работает? Клубы Второй, Первой лиг забронированы, а УПЛ не забронированы.
– Не знаю, честно.
– От кого это зависит? От государства, от президента?
– Я в этом вообще не разбираюсь, поэтому я не могу тебе сказать. Я знаю, что я учусь, поэтому...
– Где ты учишься?
– В колледже здесь. Сейчас будет второе образование. Первое училище, а сейчас – колледж.
– Это сейчас бакалавриат у тебя или что?
– Не знаю.
– Не знаешь на что учишься?
– Нет, я учусь на «гидеозию». Я просто не могу произнести это слово. Я просто не знаю, как это называется.
– Геодезист.
– Ну вот правильно, да.
– Так что это, среднее образование, не среднее? Бакалавриат наверное?
– Ну наверное.
– А потом на магистра пойдешь?
– А потом еще на магистра, наверное, пойду, если смогу учиться, потому что я не очень люблю учиться.
В сезоне 2024/25 Виталий Дахновский провел 12 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями.
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