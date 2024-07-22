Михаил ШЕСТАКОВ: «Если ты – футболист немолодой, тебе нужна бронь»

Бывший нападающий ровенского «Вереса» Михаил Шестаков высказался относительно вариантов продолжения карьеры.

– Сейчас Вам 34 года. Пока не планируете завершать карьеру?

– Хочу еще поиграть: чувствую в себе силы, что могу продолжать. Я же первый контракт подписал только в 23, позже начал, поэтому позже и закончу. Если бы понимал, что уже с чем-то не могу справиться, где-то не успеваю, то, наверное, думал бы о завершении. Сейчас ничего не скроешь, все же видно на датчиках.

– Опять возвращаясь к вариантам продолжения карьеры: в августе уже стартует чемпионат, возможно, у Вас есть какие-то пожелания – ближе к семье, какие-то амбициозные проекты, финансовые пожелания, что-то другое?

– Если ты – футболист немолодой, тебе нужна бронь, а не все команды могут это обеспечить. Вы же видите, какая сейчас ситуация. Пока никакой конкретики нет.

Ранее Михаил Шестаков официально покинул «Верес» после более чем 5 лет в клубе.