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  4. Михаил ШЕСТАКОВ: «Если ты – футболист немолодой, тебе нужна бронь»
Украина. Премьер лига
22 июля 2024, 07:31 |
354
0

Михаил ШЕСТАКОВ: «Если ты – футболист немолодой, тебе нужна бронь»

Бывший нападающий «Вереса» высказался по поводу вариантов продолжения карьеры

22 июля 2024, 07:31 |
354
0
Михаил ШЕСТАКОВ: «Если ты – футболист немолодой, тебе нужна бронь»
НК Верес. Михаил Шестаков

Бывший нападающий ровенского «Вереса» Михаил Шестаков высказался относительно вариантов продолжения карьеры.

– Сейчас Вам 34 года. Пока не планируете завершать карьеру?

– Хочу еще поиграть: чувствую в себе силы, что могу продолжать. Я же первый контракт подписал только в 23, позже начал, поэтому позже и закончу. Если бы понимал, что уже с чем-то не могу справиться, где-то не успеваю, то, наверное, думал бы о завершении. Сейчас ничего не скроешь, все же видно на датчиках.

– Опять возвращаясь к вариантам продолжения карьеры: в августе уже стартует чемпионат, возможно, у Вас есть какие-то пожелания – ближе к семье, какие-то амбициозные проекты, финансовые пожелания, что-то другое?

– Если ты – футболист немолодой, тебе нужна бронь, а не все команды могут это обеспечить. Вы же видите, какая сейчас ситуация. Пока никакой конкретики нет.

Ранее Михаил Шестаков официально покинул «Верес» после более чем 5 лет в клубе.

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Михаил Шестаков Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу российско-украинская война мобилизация
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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