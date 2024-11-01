Поворознюк шантажировал звезду Ингульца. Что известно?
Виктор Близниченко признался, что президент «Ингульца» поставил ему ультиматум
Бывший вингер «Ингульца» Андрей Близниченко выразил свое мнение относительно президента команды Александра Поворознюка. Игрок припомнил ситуацию, где функционер поставил ультиматум его агенту.
«В «Ингульце» я получил травму, не до конца ее залечил, потому что в клубе просили ускориться, из-за чего произошел рецидив. После этого президент Поворознюк позвонил агенту и сказал, что или я буду получать зарплату в 5-6 раз ниже или собираю вещи и еду. Я досидел где-то месяц до отпуска и ушел», – сказал футболист.
Близниченко выступал за Ингулец с января 2022 года по январь 2023 года. За команду он провел всего четыре поединка, в которых не отличался результативными действиями.
Ранее Близниченко раскритиковал бывшего владельца «Днепра» Игоря Коломойского.
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