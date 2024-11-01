Поворознюк шантажировал звезду Ингульца. Что известно?

Бывший вингер «Ингульца» Андрей Близниченко выразил свое мнение относительно президента команды Александра Поворознюка. Игрок припомнил ситуацию, где функционер поставил ультиматум его агенту.

«В «Ингульце» я получил травму, не до конца ее залечил, потому что в клубе просили ускориться, из-за чего произошел рецидив. После этого президент Поворознюк позвонил агенту и сказал, что или я буду получать зарплату в 5-6 раз ниже или собираю вещи и еду. Я досидел где-то месяц до отпуска и ушел», – сказал футболист.

Близниченко выступал за Ингулец с января 2022 года по январь 2023 года. За команду он провел всего четыре поединка, в которых не отличался результативными действиями.

Ранее Близниченко раскритиковал бывшего владельца «Днепра» Игоря Коломойского.