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  4. «Этому человеку все мало». Близниченко высказался о скандальном олигархе
Украина. Премьер лига
01 ноября 2024, 09:31 |
1190
0

«Этому человеку все мало». Близниченко высказался о скандальном олигархе

Бывший игрок «Днепра» вспомнил историю со своими попытками покинуть клуб

01 ноября 2024, 09:31 |
1190
0
«Этому человеку все мало». Близниченко высказался о скандальном олигархе
УНІАН. Игорь Коломойский

Бывший игрок «Днепра» Андрей Близниченко рассказал историю о том, как он пытался покинуть клуб и перейти в варшавскую «Легию»:

«Они мне каждый день звонили, было видно, что меня очень хотели видеть в команде. Мы тогда уже даже начинали выбирать мне квартиру и машину там, в Варшаве. Представители польской стороны присылали фото и видео различных вариантов недвижимости.

Сначала они предложили за меня 600 тысяч, Коломойский сказал, что мало. Следующим шагом было 800 тысяч, тогда ответ был такой: до сих пор мало, но еще немножко добавить – и договоримся. Тогда был предложен 1 миллион, но и этого оказалось мало, они мне сказали: «Извини, мы тебя очень хотим, но что мы не предлагаем, этому человеку все мало. Прогресса не будет».

В дополнение к миллиону «Днепру» еще предлагали проценты от дальнейших продаж, но Игорь Валерьевич сказал, что этого недостаточно, поэтому я и остался».

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Андрей Близниченко Игорь Коломойский Днепр Легия Варшава трансферы трансферы УПЛ чемпионат Польши по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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