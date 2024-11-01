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  4. Зинченко назвал худший день в своей жизни. Это не начало войны с рф
Англия
01 ноября 2024, 10:14 |
1149
0

Зинченко назвал худший день в своей жизни. Это не начало войны с рф

Александр вспомнил поражение «Манчестер Сити» в финале ЛЧ

01 ноября 2024, 10:14 |
1149
0
Зинченко назвал худший день в своей жизни. Это не начало войны с рф
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Футболист национальной сборной Украины Александр Зинченко назвал худший день в своей жизни, вспомнив матч «Манчестер Сити» с «Челси» в финале Лиги чемпионов в 2021, где его команда минимально уступила.

«Я все еще обвиняю себя в поражении. Здесь не может быть двух мнений: Я был дерьмом. Конечно, мы не играли хорошо коллективно, но гол, решивший судьбу игры, забил игрок, которого я должен был держать в тот момент, Кай Хаверц.

Очевидно, в какой-то момент я не успел среагировать. Это был, пожалуй, самый плохой день в моей футбольной жизни», – написал Зинченко в автобиографии «Вірити».

Ранее Александр Зинченко признался, что планировал идти на фронт в первые дни вторжения России на территорию Украины.

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Зинченко собирался идти на фронт в первые дни вторжения рф в Украину
Кай Хаверц Александр Зинченко Манчестер Сити - Челси Лига чемпионов Челси Манчестер Сити
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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