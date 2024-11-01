Зинченко назвал худший день в своей жизни. Это не начало войны с рф
Александр вспомнил поражение «Манчестер Сити» в финале ЛЧ
Футболист национальной сборной Украины Александр Зинченко назвал худший день в своей жизни, вспомнив матч «Манчестер Сити» с «Челси» в финале Лиги чемпионов в 2021, где его команда минимально уступила.
«Я все еще обвиняю себя в поражении. Здесь не может быть двух мнений: Я был дерьмом. Конечно, мы не играли хорошо коллективно, но гол, решивший судьбу игры, забил игрок, которого я должен был держать в тот момент, Кай Хаверц.
Очевидно, в какой-то момент я не успел среагировать. Это был, пожалуй, самый плохой день в моей футбольной жизни», – написал Зинченко в автобиографии «Вірити».
Ранее Александр Зинченко признался, что планировал идти на фронт в первые дни вторжения России на территорию Украины.
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