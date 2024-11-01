Юрич объяснил отсутствие Довбика в матче с Торино. Не травма

Главный тренер римской «Ромы» Иван Юрич объяснил отсутствие Артема Довбика в матче «волков» против «Торино». Специалист подтвердил болезнь украинца.

«Довбик подхватил вирус, но я надеюсь, что он вернется к воскресенью», – сказал тренер.

После десяти туров «Рома» имеет у актов 13 зачетных баллов и занимает десятое место в турнирной таблице итальянской Серии А.

В следующем туре команда Юрича на выезде сыграет против «Вероны».