Италия01 ноября 2024, 09:47 |
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Юрич объяснил отсутствие Довбика в матче с Торино. Не травма
Украинский форвард подхватил вирус
01 ноября 2024, 09:47 |
283
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Главный тренер римской «Ромы» Иван Юрич объяснил отсутствие Артема Довбика в матче «волков» против «Торино». Специалист подтвердил болезнь украинца.
«Довбик подхватил вирус, но я надеюсь, что он вернется к воскресенью», – сказал тренер.
После десяти туров «Рома» имеет у актов 13 зачетных баллов и занимает десятое место в турнирной таблице итальянской Серии А.
В следующем туре команда Юрича на выезде сыграет против «Вероны».
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