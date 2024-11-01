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  4. Юрич объяснил отсутствие Довбика в матче с Торино. Не травма
Италия
01 ноября 2024, 09:47 |
283
0

Юрич объяснил отсутствие Довбика в матче с Торино. Не травма

Украинский форвард подхватил вирус

01 ноября 2024, 09:47 |
283
0
Юрич объяснил отсутствие Довбика в матче с Торино. Не травма
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Главный тренер римской «Ромы» Иван Юрич объяснил отсутствие Артема Довбика в матче «волков» против «Торино». Специалист подтвердил болезнь украинца.

«Довбик подхватил вирус, но я надеюсь, что он вернется к воскресенью», – сказал тренер.

После десяти туров «Рома» имеет у актов 13 зачетных баллов и занимает десятое место в турнирной таблице итальянской Серии А.

В следующем туре команда Юрича на выезде сыграет против «Вероны».

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Артем Довбик Иван Юрич Рома Рим Рома - Торино Торино чемпионат Италии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Рома
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