Испания01 ноября 2024, 01:59 | Обновлено 01 ноября 2024, 02:59
86
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Кубок Испании. Эспаньол забил 4 гола, а Бетис – 6. Кто отгрузил 7 мячей?
Вечером 31 октября состоялись матчи 1/64 финала Кубка Испании
01 ноября 2024, 01:59 | Обновлено 01 ноября 2024, 02:59
86
0
Вечером 31 октября состоялись матчи 1/64 финала Кубка Испании.
Команды упражнялись в результативности в поединках с соперниками ниже классом.
Эспаньол забил 4 гола, а игрока Бетиса отличились 6 раз. Лас-Пальмас отгрузил соперникам 7 мячей.
Атлетико Мадрид прошел дальше со скромной победой 2:0.
Кубок Испании. 1/64 финала, 31 октября
- Барбастро – Аморебьета – 4:0
- Сан-Тирсо – Эспаньол – 0:4
- Вик – Атлетико Мадрид – 0:2
- Реал Авила – Овьедо – 0:0 (пен. 3:0)
- Туделано – Депортиво Минера – 0:5
- Дон Бенито – Андорра – 1:2
- Альфаро – Тенерифе – 0:2 (д.в.)
- Гевора – Бетис – 1:6
- Эстепона – Малага – 3:2 (д.в.)
- Куарте – Ферроль – 1:3
- Льянера – Культураль Леонеса – 0:2 (д.в.)
- Онтиньена – Лас-Пальмас – 0:7
Видеообзоры матчей
Сан-Тирсо – Эспаньол – 0:4
Вик – Атлетико Мадрид – 0:2
Гевора – Бетис – 1:6
Онтиньена – Лас-Пальмас – 0:7
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