Кубок Испании. Эспаньол забил 4 гола, а Бетис – 6. Кто отгрузил 7 мячей?

Вечером 31 октября состоялись матчи 1/64 финала Кубка Испании.

Команды упражнялись в результативности в поединках с соперниками ниже классом.

Эспаньол забил 4 гола, а игрока Бетиса отличились 6 раз. Лас-Пальмас отгрузил соперникам 7 мячей.

Атлетико Мадрид прошел дальше со скромной победой 2:0.

Кубок Испании. 1/64 финала, 31 октября

Барбастро – Аморебьета – 4:0

Сан-Тирсо – Эспаньол – 0:4

Вик – Атлетико Мадрид – 0:2

Реал Авила – Овьедо – 0:0 (пен. 3:0)

Туделано – Депортиво Минера – 0:5

Дон Бенито – Андорра – 1:2

Альфаро – Тенерифе – 0:2 (д.в.)

Гевора – Бетис – 1:6

Эстепона – Малага – 3:2 (д.в.)

Куарте – Ферроль – 1:3

Льянера – Культураль Леонеса – 0:2 (д.в.)

Онтиньена – Лас-Пальмас – 0:7

Видеообзоры матчей

Сан-Тирсо – Эспаньол – 0:4

Вик – Атлетико Мадрид – 0:2

Гевора – Бетис – 1:6

Онтиньена – Лас-Пальмас – 0:7