Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кубок Испании. Эспаньол забил 4 гола, а Бетис – 6. Кто отгрузил 7 мячей?
Испания
01 ноября 2024, 01:59 | Обновлено 01 ноября 2024, 02:59
86
0

Кубок Испании. Эспаньол забил 4 гола, а Бетис – 6. Кто отгрузил 7 мячей?

Вечером 31 октября состоялись матчи 1/64 финала Кубка Испании

01 ноября 2024, 01:59 | Обновлено 01 ноября 2024, 02:59
86
0
Кубок Испании. Эспаньол забил 4 гола, а Бетис – 6. Кто отгрузил 7 мячей?
Getty Images/Global Images Ukraine. Игроки Бетиса

Вечером 31 октября состоялись матчи 1/64 финала Кубка Испании.

Команды упражнялись в результативности в поединках с соперниками ниже классом.

Эспаньол забил 4 гола, а игрока Бетиса отличились 6 раз. Лас-Пальмас отгрузил соперникам 7 мячей.

Атлетико Мадрид прошел дальше со скромной победой 2:0.

Кубок Испании. 1/64 финала, 31 октября

  • Барбастро – Аморебьета – 4:0
  • Сан-Тирсо – Эспаньол – 0:4
  • Вик – Атлетико Мадрид – 0:2
  • Реал Авила – Овьедо – 0:0 (пен. 3:0)
  • Туделано – Депортиво Минера – 0:5
  • Дон Бенито – Андорра – 1:2
  • Альфаро – Тенерифе – 0:2 (д.в.)
  • Гевора – Бетис – 1:6
  • Эстепона – Малага – 3:2 (д.в.)
  • Куарте – Ферроль – 1:3
  • Льянера – Культураль Леонеса – 0:2 (д.в.)
  • Онтиньена – Лас-Пальмас – 0:7

Видеообзоры матчей

Сан-Тирсо – Эспаньол – 0:4

Вик – Атлетико Мадрид – 0:2

Гевора – Бетис – 1:6

Онтиньена – Лас-Пальмас – 0:7

По теме:
Рома – Торино – 1:0. Курьезно забил Дибала. Видео гола и обзор матча
Будут поединки грандов. Определены полуфиналисты Кубка португальской лиги
Справились без Довбика. Рома прервала безвыигрышную серию в Италии
Кубок Испании по футболу видео голов и обзор Эспаньол Бетис Атлетико Мадрид Лас-Пальмас Аморебьета Овьедо Андорра Тенерифе Малага Культураль Леонеса
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Первый немец украинского футбола: гений, который умер в 36 лет из-за водки
Футбол | 31 октября 2024, 09:00 21
Первый немец украинского футбола: гений, который умер в 36 лет из-за водки
Первый немец украинского футбола: гений, который умер в 36 лет из-за водки

Сложная история Андреаса Зассена…

Эдди ХИРН: «Знаете, в чем Усику нет равных?»
Бокс | 31 октября 2024, 08:59 3
Эдди ХИРН: «Знаете, в чем Усику нет равных?»
Эдди ХИРН: «Знаете, в чем Усику нет равных?»

Промоутер Энтони Джошуа высказался об украинском чемпионе

Главный тренер Челси назвал двух игроков, виновных в поражении
Футбол | 31.10.2024, 13:02
Главный тренер Челси назвал двух игроков, виновных в поражении
Главный тренер Челси назвал двух игроков, виновных в поражении
МОРТЕНСЕН: «Винисиус – развращенное дитя. Мне стыдно за поступок Реала»
Футбол | 31.10.2024, 21:42
МОРТЕНСЕН: «Винисиус – развращенное дитя. Мне стыдно за поступок Реала»
МОРТЕНСЕН: «Винисиус – развращенное дитя. Мне стыдно за поступок Реала»
ФОТО. У звездного футболиста Барселоны новая девушка. Очень красивая
Футбол | 01.11.2024, 03:16
ФОТО. У звездного футболиста Барселоны новая девушка. Очень красивая
ФОТО. У звездного футболиста Барселоны новая девушка. Очень красивая
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Уволили олимпийского призера. Семь бойцов покинули UFC
Уволили олимпийского призера. Семь бойцов покинули UFC
30.10.2024, 16:49
MMA
Итоги 1/8 финала Кубка Украины. Кто вышел в четвертьфинал?
Итоги 1/8 финала Кубка Украины. Кто вышел в четвертьфинал?
30.10.2024, 22:07 10
Футбол
Винисиус хочет покинуть Реал, есть претенденты. Что случилось?
Винисиус хочет покинуть Реал, есть претенденты. Что случилось?
31.10.2024, 07:48 22
Футбол
Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Кубка Украины Шахтер – Заря 
Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Кубка Украины Шахтер – Заря 
30.10.2024, 07:37 1
Футбол
«У него это украли». Уайлдер выбрал победителя реванша Усик – Фьюри
«У него это украли». Уайлдер выбрал победителя реванша Усик – Фьюри
30.10.2024, 08:01 3
Бокс
«Убирайся...»: Лобановский разнес Блохина перед Суперкубком УЕФА. Почему?
«Убирайся...»: Лобановский разнес Блохина перед Суперкубком УЕФА. Почему?
31.10.2024, 12:58 9
Футбол
В Англии клуб вышел на игру против украинца с надписью МОСКВА на футболках
В Англии клуб вышел на игру против украинца с надписью МОСКВА на футболках
30.10.2024, 11:01 10
Футбол
Легендарный Флойд Мейвезер назвал пять лучших боксеров за все времена
Легендарный Флойд Мейвезер назвал пять лучших боксеров за все времена
30.10.2024, 07:06 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем