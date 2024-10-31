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Чемпионат Италии
Дженоа
31.10.2024 19:30 – FT 0 : 1
Фиорентина
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Италия
31 октября 2024, 22:37 | Обновлено 31 октября 2024, 22:45
184
0

Де Хеа сыграл надежно. Дженоа без Малиновского уступил Фиорентине в Серии A

Единственный в матче гол забил Робин Госенс на 72 йминуте

31 октября 2024, 22:37 | Обновлено 31 октября 2024, 22:45
184
0
Де Хеа сыграл надежно. Дженоа без Малиновского уступил Фиорентине в Серии A
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 10-го тура Серии А «Фиорентина» одержала минимальную победу над «Дженоа» на выезде со счетом 1:0.

В первом тайме обе команды не смогли отличиться голами. На 72-й минуте Робин Госэнс точно пробил и вывел фиалок вперед. «Дженоа» имел возможности сравнять счет, но голкипер фиалок Давид Де Хеа продемонстрировал уверенную игру, спасая свою команду от пропущенного гола.

Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский не смог принять участие в матче, поскольку продолжает восстановление после травмы. Новичок команды Марио Балотелли также не был включен в заявку на игру.

Фиорентина обошла Ювентус и поднялась на 4-е место в турнирной таблице Серии А (19 очков). «Дженоа» является атусайдером с 6 очками (20 место).

Серия А. 10-й тур, 31 октября

Дженоа – Фиорентина – 0:1

Гол: Госсенс, 72

Видео гола и обзор матча

Фотогалерея

События матча

72’
ГОЛ ! Мяч забил Робин Госенс (Фиорентина).
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Фиорентина Дженоа чемпионат Италии по футболу Серия A Робин Госенс Руслан Малиновский Марио Балотелли Давид Де Хеа
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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