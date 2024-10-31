Де Хеа сыграл надежно. Дженоа без Малиновского уступил Фиорентине в Серии A

В матче 10-го тура Серии А «Фиорентина» одержала минимальную победу над «Дженоа» на выезде со счетом 1:0.

В первом тайме обе команды не смогли отличиться голами. На 72-й минуте Робин Госэнс точно пробил и вывел фиалок вперед. «Дженоа» имел возможности сравнять счет, но голкипер фиалок Давид Де Хеа продемонстрировал уверенную игру, спасая свою команду от пропущенного гола.

Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский не смог принять участие в матче, поскольку продолжает восстановление после травмы. Новичок команды Марио Балотелли также не был включен в заявку на игру.

Фиорентина обошла Ювентус и поднялась на 4-е место в турнирной таблице Серии А (19 очков). «Дженоа» является атусайдером с 6 очками (20 место).

Серия А. 10-й тур, 31 октября

Дженоа – Фиорентина – 0:1

Гол: Госсенс, 72

Видео гола и обзор матча

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