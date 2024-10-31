Кроос раскритиковал поступок Серхио Рамоса. И это не травма Салаха в Киеве
Тони вспомнил симуляцию испанца в финале ЛЧ 2017 против «Ювентуса»
Бывший защитник «Реала» Тони Кроос высказался о бывшем капитане «сливочных» Серхио Рамосе.
«Да, Серхио Рамос делал некоторые вещи, которые мне не нравились. С человеческой точки зрения я не положительно оценю некоторые его поступки. Например, финал Лиги чемпионов 2017 года против «Ювентуса». Красная карточка Куадрадо – это заслуга Рамоса, ведь в моменте с фолом он едва коснулся Серхио», – сказал Кроос.
Ранее бывший тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп вспомнил киевский финал Лиги чемпионов в 2018 году, где его команда проиграла мадридскому «Реалу». Специалист отдельно высказался относительно поведения капитана «сливочных» Серхио Рамоса.
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