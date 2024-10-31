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  4. Клопп разнес Рамоса, вспомнив киевский финал Лиги чемпионов. Что сказал?
Лига чемпионов
31 октября 2024, 17:48 |
1181
0

Клопп разнес Рамоса, вспомнив киевский финал Лиги чемпионов. Что сказал?

Юрген вспомнил жесткий фол Рамоса на Салахе

31 октября 2024, 17:48 |
1181
0
Клопп разнес Рамоса, вспомнив киевский финал Лиги чемпионов. Что сказал?
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Бывший тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп вспомнил киевский финал Лиги чемпионов в 2018 году, где его команда проиграла мадридскому «Реалу». Специалист отдельно высказался по поводу поведения капитана «сливочных» Серхио Рамоса.

«Серхио Рамос действительно хороший парень? Он не мой любимый игрок. Это был жестокий поступок...

Я никогда не мог понять этот менталитет, у меня никогда не было таких игроков, а когда они появлялись, я поступал так, чтобы они уходили. Я всегда считал, что мои центральные защитники достаточно хороши, чтобы не участвовать в подобных действиях», – заявил немец.

В киевском финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» уступил «Реалу» со счетом 3:1.

Ранее Юрген назвал поражение, которое никогда не сможет забыть.

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Юрген Клопп Серхио Рамос Реал - Ливерпуль Реал Мадрид Ливерпуль Лига чемпионов
Олег Вахоцкий Источник: X (Twitter)
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