Арсенал нацелился на трансфер бывшего звездного одноклубника Зинченко
Лерой Сане может вернуться в АПЛ
Лондонский «Арсенал» в летнее трансферное окно 2025 года планирует усилить нападение.
«Канониры» планируют вернуть в АПЛ немецкого вингера «Баварии» Лероя Сане. Именно «Арсенал» является главным фаворитом на подписание Сане, который должен покинуть «Баварию» свободным агентом летом 2025 года.
Сане в свое время уже играл в АПЛ, защищая вместе с Александром Зинченко цвета «Манчестер Сити».
Ранее сообщалось, что «Арсенал» в ближайшее время подпишет контракт с украинским вратарем Владиславом Крапивцовым.
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