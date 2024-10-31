Арсенал нацелился на трансфер бывшего звездного одноклубника Зинченко

Лондонский «Арсенал» в летнее трансферное окно 2025 года планирует усилить нападение.

«Канониры» планируют вернуть в АПЛ немецкого вингера «Баварии» Лероя Сане. Именно «Арсенал» является главным фаворитом на подписание Сане, который должен покинуть «Баварию» свободным агентом летом 2025 года.

Сане в свое время уже играл в АПЛ, защищая вместе с Александром Зинченко цвета «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что «Арсенал» в ближайшее время подпишет контракт с украинским вратарем Владиславом Крапивцовым.