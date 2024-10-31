Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал нацелился на трансфер бывшего звездного одноклубника Зинченко
Англия
31 октября 2024, 21:22 |
451
0

Арсенал нацелился на трансфер бывшего звездного одноклубника Зинченко

Лерой Сане может вернуться в АПЛ

31 октября 2024, 21:22 |
451
0
Арсенал нацелился на трансфер бывшего звездного одноклубника Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Лерой Сане

Лондонский «Арсенал» в летнее трансферное окно 2025 года планирует усилить нападение.

«Канониры» планируют вернуть в АПЛ немецкого вингера «Баварии» Лероя Сане. Именно «Арсенал» является главным фаворитом на подписание Сане, который должен покинуть «Баварию» свободным агентом летом 2025 года.

Сане в свое время уже играл в АПЛ, защищая вместе с Александром Зинченко цвета «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что «Арсенал» в ближайшее время подпишет контракт с украинским вратарем Владиславом Крапивцовым.

По теме:
Реал нацелился на мегатрансфер лучшего игрока мира. Приглашает легенда
Барселона хочет подписать топового вратаря. Лунин должен его заменить
Зинченко признался, как Манчестер Сити сорвал его трансфер в клуб Ла Лиги
Лерой Сане Арсенал Лондон трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги Бавария трансферы
Дмитро Олійник Источник: Football365
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Активный Мудрик и автогол. Ньюкасл взял реванш и выбил Челси из Кубка лиги
Футбол | 30 октября 2024, 23:39 3
Активный Мудрик и автогол. Ньюкасл взял реванш и выбил Челси из Кубка лиги
Активный Мудрик и автогол. Ньюкасл взял реванш и выбил Челси из Кубка лиги

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу сорок, Михаил отыграл все 90 минут

Винисиус хочет покинуть Реал, есть претенденты. Что случилось?
Футбол | 31 октября 2024, 07:48 22
Винисиус хочет покинуть Реал, есть претенденты. Что случилось?
Винисиус хочет покинуть Реал, есть претенденты. Что случилось?

На бразильца претендуют клубы из Саудовской Аравии

ВИДЕО. Трудно играть на таком газоне. Пушич рассказал о победе над Зарей
Футбол | 31.10.2024, 20:19
ВИДЕО. Трудно играть на таком газоне. Пушич рассказал о победе над Зарей
ВИДЕО. Трудно играть на таком газоне. Пушич рассказал о победе над Зарей
Эдди ХИРН: «Знаете, в чем Усику нет равных?»
Бокс | 31.10.2024, 08:59
Эдди ХИРН: «Знаете, в чем Усику нет равных?»
Эдди ХИРН: «Знаете, в чем Усику нет равных?»
Пять причин, почему МЮ уволил тен Хага
Футбол | 31.10.2024, 17:57
Пять причин, почему МЮ уволил тен Хага
Пять причин, почему МЮ уволил тен Хага
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В эконом-режиме и в большинстве. Шахтер выбил Зарю из Кубка страны
В эконом-режиме и в большинстве. Шахтер выбил Зарю из Кубка страны
30.10.2024, 19:52 64
Футбол
Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Кубка Украины Ворскла – Динамо
Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Кубка Украины Ворскла – Динамо
30.10.2024, 08:41
Футбол
ФОТО. Вот, что сделал Винисиус после проигрыша Золотого мяча-2024
ФОТО. Вот, что сделал Винисиус после проигрыша Золотого мяча-2024
29.10.2024, 23:49 5
Футбол
Уволили олимпийского призера. Семь бойцов покинули UFC
Уволили олимпийского призера. Семь бойцов покинули UFC
30.10.2024, 16:49
MMA
Первый немец украинского футбола: гений, который умер в 36 лет из-за водки
Первый немец украинского футбола: гений, который умер в 36 лет из-за водки
31.10.2024, 09:00 20
Футбол
Ворскла – Динамо – 1:2. Победный гол Ваната на 100-й. Видеообзор матча
Ворскла – Динамо – 1:2. Победный гол Ваната на 100-й. Видеообзор матча
30.10.2024, 18:08 9
Футбол
Итоги 1/8 финала Кубка Украины. Кто вышел в четвертьфинал?
Итоги 1/8 финала Кубка Украины. Кто вышел в четвертьфинал?
30.10.2024, 22:07 10
Футбол
Джокер в овертайме. Динамо дожало Ворсклу в 1/8 финала Кубка Украины
Джокер в овертайме. Динамо дожало Ворсклу в 1/8 финала Кубка Украины
30.10.2024, 18:10 104
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем