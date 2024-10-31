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Англия
31 октября 2024, 17:51 | Обновлено 31 октября 2024, 18:22
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0

Манчестер Сити предложит Родри новый долгосрочный контракт

Обладатель Золотого мяча 2024 года получит лучшие условия

31 октября 2024, 17:51 | Обновлено 31 октября 2024, 18:22
509
0
Манчестер Сити предложит Родри новый долгосрочный контракт
Getty Images/Global Images Ukraine

Испанский центральный защитник «Манчестер Сити» Родри получит новое соглашение до конца текущего сезона. Как сообщает издание El Larguero, клуб предложит игроку долгосрочный контракт с лучшими условиями.

Известно, что действующий контракт Родри с клубом рассчитан до лета 2027 года. Сам футболист неоднократно заявлял, что счастлив в команде и не желает ее покидать.

Также главный тренер Жузеп Гвардиола ожидает, когда футболист восстановится после травмы и сможет выйти на футбольное поле.

Напомним, ранее Месси прокомментировал победу Родри на церемонии вручения Золотого мяча 2024 года.

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Манчестер Сити Родри чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига продление контракта Золотой мяч
Олександр Сільченко Источник: Cadena Ser
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