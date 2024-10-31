Манчестер Сити предложит Родри новый долгосрочный контракт
Обладатель Золотого мяча 2024 года получит лучшие условия
Испанский центральный защитник «Манчестер Сити» Родри получит новое соглашение до конца текущего сезона. Как сообщает издание El Larguero, клуб предложит игроку долгосрочный контракт с лучшими условиями.
Известно, что действующий контракт Родри с клубом рассчитан до лета 2027 года. Сам футболист неоднократно заявлял, что счастлив в команде и не желает ее покидать.
Также главный тренер Жузеп Гвардиола ожидает, когда футболист восстановится после травмы и сможет выйти на футбольное поле.
Напомним, ранее Месси прокомментировал победу Родри на церемонии вручения Золотого мяча 2024 года.
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