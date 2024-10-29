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29 октября 2024, 23:17 |
261
1

Месси оценил церемонию ЗМ, на которой трофей получил Родри, а не Винисиус

Лео был рад за своих соотечественников

29 октября 2024, 23:17 |
261
1
Месси оценил церемонию ЗМ, на которой трофей получил Родри, а не Винисиус
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Обладателем Золотого мяча 2024 стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

Рекордсмен по выигранным Золотым мячам Лионель Месси прокомментировал прошедшую церемонию в Театр Шатле.

«Я поздравляю победителя и номинантов Золотого мяча в 2024 году, особенно Эмилиано Мартинеса, это замечательно – еще одна награда лучшего вратаря мира. Поздравляю Лаутаро Мартинеса, Лионеля Скалони и Алехандро Гарначо. Очень приятно видеть их там», – написал Месси в Инстаграме.

Напомним, на счету Месси восемь Золотых мячей, а последний он выиграл в 2023 году.

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Лионель Месси Золотой мяч Родри Лаутаро Мартинес Лионель Скалони Алехандро Гарначо
Дмитро Олійник Источник: Instagram
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Комментарии 1
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Harun Bakircioğlu
Месси получил первый ЗМ за 38 голов в сезоне, Роналду - за 42.
У Винисиуса было 24, пусть приходит, когда будет 38.
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