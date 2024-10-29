Месси оценил церемонию ЗМ, на которой трофей получил Родри, а не Винисиус
Лео был рад за своих соотечественников
Обладателем Золотого мяча 2024 стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри.
Рекордсмен по выигранным Золотым мячам Лионель Месси прокомментировал прошедшую церемонию в Театр Шатле.
«Я поздравляю победителя и номинантов Золотого мяча в 2024 году, особенно Эмилиано Мартинеса, это замечательно – еще одна награда лучшего вратаря мира. Поздравляю Лаутаро Мартинеса, Лионеля Скалони и Алехандро Гарначо. Очень приятно видеть их там», – написал Месси в Инстаграме.
Напомним, на счету Месси восемь Золотых мячей, а последний он выиграл в 2023 году.
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