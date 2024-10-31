Ламин Ямал: рекорды и признание в 17 лет

В это трудно поверить, но это реальность. Юноша в свои 17 уже ставит футбольные рекорды. Юный игрок «Барсы» попал в десятку претендентов на «Золотой мяч-2024». Он даже еще не может управлять авто, но уже соревнуется на поле с Холандом, Винисиусом, Родри, и другими звездами.

Парень сделал то, чего в таком возрасте еще никто не достигал – обошел самого Мбаппе, который свой рекорд поставил аж в 18. В этом сезоне Ямал поразил всех – и по праву получил награду как лучший молодой игрок, и все это в свои 17 лет! И это не просто так: В сезоне 23/24 он отыграл 50 матчей, забил 7 голов и оформил 9 ассистов за «Барсу». А про сборную Испании вы все знаете и без меня. Он выиграл Евро, забил гол и сделал 4 ассиста.

Стоимость перспективного актива «Барсы» на рынке достигает 150 миллионов евро по данным «Transfermarkt».