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31 октября 2024, 17:05 | Обновлено 31 октября 2024, 17:08
458
0

Польский журналист проголосовал за Родри из-за его честной игры

Мацей Ивански объяснил свой выбор во время голосования

31 октября 2024, 17:05 | Обновлено 31 октября 2024, 17:08
458
0
Польский журналист проголосовал за Родри из-за его честной игры
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный польский журналист Мацей Ивански, который представляет страну в голосовании, объяснил, почему отдал предпочтение Родри, а не Винисиусу.

«Мне больше импонирует Родри. Он, по моему мнению, игрок лучшего класса, и играет честно. У него нет социальных сетей и пафоса. Он не живет роскошной жизнью, а просто играет в футбол», - прокомментировал Ивански.

Родри в прошлом сезоне выиграл Английскую Премьер-лигу в составе «Манчестер Сити», а также стал чемпионом Европы со сборной Испании.

Напомним, ранее Карим Бензема оценил состояние Винисиуса после вручения Золотого мяча.

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Золотой мяч Родри Винисиус Жуниор
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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