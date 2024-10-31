Польский журналист проголосовал за Родри из-за его честной игры

Известный польский журналист Мацей Ивански, который представляет страну в голосовании, объяснил, почему отдал предпочтение Родри, а не Винисиусу.

«Мне больше импонирует Родри. Он, по моему мнению, игрок лучшего класса, и играет честно. У него нет социальных сетей и пафоса. Он не живет роскошной жизнью, а просто играет в футбол», - прокомментировал Ивански.

Родри в прошлом сезоне выиграл Английскую Премьер-лигу в составе «Манчестер Сити», а также стал чемпионом Европы со сборной Испании.

Напомним, ранее Карим Бензема оценил состояние Винисиуса после вручения Золотого мяча.