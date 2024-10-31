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  4. «Это нормально». Бензема рассказал о состоянии Винисиуса после проигрыша ЗМ
Испания
31 октября 2024, 07:49 |
52
0

«Это нормально». Бензема рассказал о состоянии Винисиуса после проигрыша ЗМ

Карим также расстроен результатами голосования

31 октября 2024, 07:49 |
52
0
«Это нормально». Бензема рассказал о состоянии Винисиуса после проигрыша ЗМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор и Карим Бензема

Бывший форвард мадридского Реала Карим Бензема рассказал о состоянии своего экс-одноклубника Винисиуса Жуниора, считавшегося главным претендентом на получение Золотого мяча в текущем году, но все же проигравшего голосование за награду полузащитнику Манчестер Сити и сборной Испании Родри.

«Это все несколько грустно, и я не чувствую себя хорошо из-за этой ситуации с Винисиусом, потому что он заслуживал получить Золотой мяч. Надеюсь, что он – сильный в ментальном плане. Я разговаривал с ним. Я написал ему сообщение. Он был расстроен. Но это нормально», – сказал 36-летний француз.

Сам Бензем получил Золотой мяч в 2022 году. Тогда Карим стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и чемпионата Испании.

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Карим Бензема Винисиус Жуниор Золотой мяч Родри Реал Мадрид
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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