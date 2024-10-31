«Это нормально». Бензема рассказал о состоянии Винисиуса после проигрыша ЗМ

Бывший форвард мадридского Реала Карим Бензема рассказал о состоянии своего экс-одноклубника Винисиуса Жуниора, считавшегося главным претендентом на получение Золотого мяча в текущем году, но все же проигравшего голосование за награду полузащитнику Манчестер Сити и сборной Испании Родри.

«Это все несколько грустно, и я не чувствую себя хорошо из-за этой ситуации с Винисиусом, потому что он заслуживал получить Золотой мяч. Надеюсь, что он – сильный в ментальном плане. Я разговаривал с ним. Я написал ему сообщение. Он был расстроен. Но это нормально», – сказал 36-летний француз.

Сам Бензем получил Золотой мяч в 2022 году. Тогда Карим стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и чемпионата Испании.