Бензема позвонил Винисиусу после церемонии ЗМ-2024. Известно, что сказал

Обладателем Золотого мяча 2024 стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

До самой церемонии большинство аналитиков и букмекеров считали, что награду получит вингер «Реала» Винисиус Жуниор, но в последний момент стало понятно, что трофей выиграет Родри.

После завершения церемонии легендарный экс-форвард «Реала» Карим Бензема позвонил Винисиусу и поддержал бразильца.

«Обидно, мне кажется это несправедливым, брат», – сказал Бензема.

Напомним, Карим Бензема является обладателем Золотого мяча 2022.