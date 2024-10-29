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  4. Бензема позвонил Винисиусу после церемонии ЗМ-2024. Известно, что сказал
Испания
29 октября 2024, 03:14 |
73
0

Бензема позвонил Винисиусу после церемонии ЗМ-2024. Известно, что сказал

Карим поддержал своего бывшего партнера

29 октября 2024, 03:14 |
73
0
Бензема позвонил Винисиусу после церемонии ЗМ-2024. Известно, что сказал
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема и Винисиус Жуниор

Обладателем Золотого мяча 2024 стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

До самой церемонии большинство аналитиков и букмекеров считали, что награду получит вингер «Реала» Винисиус Жуниор, но в последний момент стало понятно, что трофей выиграет Родри.

После завершения церемонии легендарный экс-форвард «Реала» Карим Бензема позвонил Винисиусу и поддержал бразильца.

«Обидно, мне кажется это несправедливым, брат», – сказал Бензема.

Напомним, Карим Бензема является обладателем Золотого мяча 2022.

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Золотой мяч Тони Кроос Реал Мадрид Винисиус Жуниор Карим Бензема
Дмитро Олійник Источник: DefensaCentral
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