Клуб УПЛ получил премию после поражения. Кому повезло?

Руководство «Руха» премировало команду после поражения в матче 10-го тура украинской Премьер-лиги, где они уступили «Карпатам» во львовскому дерби.

Как пишет UA-Футбол, такое решение руководства львовян было обусловлено желанием поднять настроение футболистам в преддверии матча в Кубке Украины, где «Рух» снова встречалось с «Карпатами».

Как следствие, подобная тактика сработала на все 100%. Отмечается, что бонусы за победу в матче УПЛ получили также представители «Карпат».

В матче 1/8 финала «Рух» взял реванш у «Карпат» пробившись в 1/4 финала турнира.

Ранее сообщалось, что президент «Руха» Григорий Козловский сделал дерзкое заявление после матча против «Карпат».