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Украина. Премьер лига
31 октября 2024, 17:02 | Обновлено 31 октября 2024, 17:03
1455
2

Клуб УПЛ получил премию после поражения. Кому повезло?

Руководство «Руха» мотивировало своих футболистов

31 октября 2024, 17:02 | Обновлено 31 октября 2024, 17:03
1455
2
Клуб УПЛ получил премию после поражения. Кому повезло?
ФК Рух. Рух - Карпаты

Руководство «Руха» премировало команду после поражения в матче 10-го тура украинской Премьер-лиги, где они уступили «Карпатам» во львовскому дерби.

Как пишет UA-Футбол, такое решение руководства львовян было обусловлено желанием поднять настроение футболистам в преддверии матча в Кубке Украины, где «Рух» снова встречалось с «Карпатами».

Как следствие, подобная тактика сработала на все 100%. Отмечается, что бонусы за победу в матче УПЛ получили также представители «Карпат».

В матче 1/8 финала «Рух» взял реванш у «Карпат» пробившись в 1/4 финала турнира.

Ранее сообщалось, что президент «Руха» Григорий Козловский сделал дерзкое заявление после матча против «Карпат».

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Рух Львов Карпаты Львов Кубок Украины по футболу чемпионат Украины по футболу Рух - Карпаты
Олег Вахоцкий Источник: UA-Football
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Saar
Премія за поразку.... стимул.....
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Falko
Да, Рабинович плохой солдат. Но ведь он старается.
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+1
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