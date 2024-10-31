Недоволен игровым временем. Легионер Руха может покинуть команду
Будущее Фредди Плюмена в клубе под угрозой
Футболист из Гваделупы Фредди Плюмен рассматривает вариант ухода со львовского клуба «Рух». Контракт игрока действует до лета 2025 года.
По сообщению газеты Спортивка, полузащитник недоволен отсутствием регулярной игровой практики в составе команды. Продлевать контракт ни клуб, ни игрок не планируют. В случае хорошего трансферного предложения, «Рух» готов попрощаться с Плюменом.
Пока что в новом сезоне футболист отыграл всего 11 минут. Результативными действиями отметиться не успел.
Напомним, что Рух в матче 1/8 Кубка Украины переиграл Карпаты во львовском дерби (1:0).
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