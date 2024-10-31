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Украина. Премьер лига
31 октября 2024, 14:14 | Обновлено 31 октября 2024, 14:15
675
1

Недоволен игровым временем. Легионер Руха может покинуть команду

Будущее Фредди Плюмена в клубе под угрозой

31 октября 2024, 14:14 | Обновлено 31 октября 2024, 14:15
675
1
Недоволен игровым временем. Легионер Руха может покинуть команду
ФК Рух. Фредди Плюмен

Футболист из Гваделупы Фредди Плюмен рассматривает вариант ухода со львовского клуба «Рух». Контракт игрока действует до лета 2025 года.

По сообщению газеты Спортивка, полузащитник недоволен отсутствием регулярной игровой практики в составе команды. Продлевать контракт ни клуб, ни игрок не планируют. В случае хорошего трансферного предложения, «Рух» готов попрощаться с Плюменом.

Пока что в новом сезоне футболист отыграл всего 11 минут. Результативными действиями отметиться не успел.

Напомним, что Рух в матче 1/8 Кубка Украины переиграл Карпаты во львовском дерби (1:0).

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Фредди Плюмен Рух Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрій Вітренко Источник: Спортивка
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MaximusOne
Норм игрок, получше всяких Кабаевых и Брагару.
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