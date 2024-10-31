Зинченко узнал свою оценку за матч с Престоном в Кубке лиги
Александр, отыграв 60 минут, помог «Арсеналу» пройти 1/8 финала
Вечером 30 октября состоялся матч 1/8 финала розыгрыша Кубка английской лиги 2024/2025, в котором встретились «Престон» и «Арсенал».
Игра завершилась победой «канониров» со счетом 3:0.
Украинец Александр Зинченко отыграл в стартовом составе «Арсенала» 60 минут и был заменен.
Авторитетное британское издание London.Football поставило Зинченко за матч оценку 7,0.
«Это были трудные недели для украинца, но в игре с «Престоном» он был очень тверд. Хорошо инвертировал, надежно владел мячом и создал несколько хороших обострений слева», – говорится в релизе издания к действиям Александра Зинченко.
События матча
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