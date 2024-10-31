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30.10.2024 21:45 – FT 0 : 3
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Англия
31 октября 2024, 07:50 | Обновлено 31 октября 2024, 07:52
1522
0

Зинченко узнал свою оценку за матч с Престоном в Кубке лиги

Александр, отыграв 60 минут, помог «Арсеналу» пройти 1/8 финала

31 октября 2024, 07:50 | Обновлено 31 октября 2024, 07:52
1522
0
Зинченко узнал свою оценку за матч с Престоном в Кубке лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Вечером 30 октября состоялся матч 1/8 финала розыгрыша Кубка английской лиги 2024/2025, в котором встретились «Престон» и «Арсенал».

Игра завершилась победой «канониров» со счетом 3:0.

Украинец Александр Зинченко отыграл в стартовом составе «Арсенала» 60 минут и был заменен.

Авторитетное британское издание London.Football поставило Зинченко за матч оценку 7,0.

«Это были трудные недели для украинца, но в игре с «Престоном» он был очень тверд. Хорошо инвертировал, надежно владел мячом и создал несколько хороших обострений слева», – говорится в релизе издания к действиям Александра Зинченко.

События матча

57’
ГОЛ ! Мяч забил Каи Хавертц (Арсенал).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Ethan Nwaneri (Арсенал).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Жезус (Арсенал).
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Арсенал Лондон Престон Кубок английской лиги по футболу Александр Зинченко
Юрій Остроумов Источник: Football London
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