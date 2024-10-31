Клопп назвал поражение с Ливерпулем, которое никогда не сможет забыть

Бывший наставник английского «Ливерпуля» Юрген Клопп вспомнил поражение, которое является для него самым болезненным за время работы с «красными».

«В финале [Лиги чемпионов] в 2022 году Куртуа был в огне. Я никогда в жизни не смогу объяснить эту игру. Как мы в итоге проиграли?! Я никогда не встречал команду, которая была бы столь не подвержена давлению, как «Реал».

Сложно ли было готовиться к игре с «Реалом»? Было очень трудно. Нужно много индивидуальных качеств и невероятное хладнокровие, чтобы противостоять «сливочным», – рассказал Клопп в подкасте бывшего игрока сборной Германии Тони Крооса Einfach mal Luppen.

Как известно, Клопп возглавлял «Ливерпуль» с 2015 по 2024 год. С мерсисайдцами он среди прочего выигрывал Лигу чемпионов, а также чемпионский трофей АПЛ.