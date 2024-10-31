Николай ГИБАЛЮК «Какое затягивание времени? Судья решил по-другому»

Вместо главного тренера «Оболони» на пресс-конференцию пришел ассистент Николай Гибалюк, который прокомментировал проигранный матч «Вересу» (1:2) в 1/8 финала Кубка Украины.

«Для нас все игры важны. Хотим выигрывать. И в Кубке тоже намеревались пройти дальше. Да, провели определенную ротацию, но задачей было победить и пройти дальше.

Забили гол, но одна ошибка привела к тому, что мы пропустили. Защитники не разобрались. Затем было курьезное удаление, и игра перешла под контроль «Вереса».

Мы обсудили ситуацию с Павлом Лукьянчуком. Он сказал, что просто искал варианты для вбрасывания мяча. Какое затягивание времени? Судья решил иначе.

Функционально сейчас все в одинаковых условиях. Главное, что все здоровы. Думаю, мы успеем восстановиться к следующей домашней игре.

Напомним, ранее послематчевую пресс-конференцию дал исполняющий обязанности главного тренера «Вереса» Олег Шандрук.