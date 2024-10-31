Ювентус устроил голевую перестрелку с Пармой. В итоге ничья

Туринский «Ювентус» принимал на своем поле «Парму». Подопечные Тиаго Мотты считались фаворитами, но игроки «Пармы» оказались крепким орешком.

Уже на 3-й минуте гости открыли счет благодаря голу Энрико Дель Прато. Такое развитие событий совсем не устраивало «Ювентус», и хозяева сразу же бросили все силы на атаку.

На 31-й минуте Уэстон Маккенни сравнял счет. На волне вдохновения туринцы побежали забивать второй, но наткнулись на контратаку и пропустили от Симона Зома - 1:2.

Во втором тайме «Ювентус» быстро восстановил паритет благодаря голу Тимоти Веа – 2:2.

Времени было достаточно, чтобы одержать победу, но мяч после ударов игроков «Ювентуса» никак не хотел попадать в ворота. В итоге - ничья.

Серия А. 10-й тур. 30 октября

Ювентус – Парма – 2:2

Голы: Маккенни, 31, Веа, 49 - Прато, 3, Зом, 38.

Аталанта – Монца – 2:0

Голы: Самарджич, 70, Дзаппакоста, 88.

Голы: Маккенни, 31, Веа, 49 - Прато, 3, Зом, 38.