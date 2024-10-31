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31 октября 2024, 01:15 | Обновлено 31 октября 2024, 01:43
23
0

Ювентус устроил голевую перестрелку с Пармой. В итоге ничья

30 октября состоялись матчи 10-го тура Серии А

31 октября 2024, 01:15 | Обновлено 31 октября 2024, 01:43
23
0
Ювентус устроил голевую перестрелку с Пармой. В итоге ничья
Getty Images/Global Images Ukraine

Туринский «Ювентус» принимал на своем поле «Парму». Подопечные Тиаго Мотты считались фаворитами, но игроки «Пармы» оказались крепким орешком.

Уже на 3-й минуте гости открыли счет благодаря голу Энрико Дель Прато. Такое развитие событий совсем не устраивало «Ювентус», и хозяева сразу же бросили все силы на атаку.

На 31-й минуте Уэстон Маккенни сравнял счет. На волне вдохновения туринцы побежали забивать второй, но наткнулись на контратаку и пропустили от Симона Зома - 1:2.

Во втором тайме «Ювентус» быстро восстановил паритет благодаря голу Тимоти Веа – 2:2.

Времени было достаточно, чтобы одержать победу, но мяч после ударов игроков «Ювентуса» никак не хотел попадать в ворота. В итоге - ничья.

Серия А. 10-й тур. 30 октября

Ювентус – Парма – 2:2

Голы: Маккенни, 31, Веа, 49 - Прато, 3, Зом, 38.

Аталанта – Монца – 2:0

Голы: Самарджич, 70, Дзаппакоста, 88.

Голы: Маккенни, 31, Веа, 49 - Прато, 3, Зом, 38.

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Давиде Дзаппакоста (Аталанта).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Лазар Самарджич (Аталанта).
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Тиаго Мотта Ювентус Парма Аталанта Монца Тимоти Веа чемпионат Италии по футболу Серия A
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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