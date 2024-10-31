Ювентус устроил голевую перестрелку с Пармой. В итоге ничья
30 октября состоялись матчи 10-го тура Серии А
Туринский «Ювентус» принимал на своем поле «Парму». Подопечные Тиаго Мотты считались фаворитами, но игроки «Пармы» оказались крепким орешком.
Уже на 3-й минуте гости открыли счет благодаря голу Энрико Дель Прато. Такое развитие событий совсем не устраивало «Ювентус», и хозяева сразу же бросили все силы на атаку.
На 31-й минуте Уэстон Маккенни сравнял счет. На волне вдохновения туринцы побежали забивать второй, но наткнулись на контратаку и пропустили от Симона Зома - 1:2.
Во втором тайме «Ювентус» быстро восстановил паритет благодаря голу Тимоти Веа – 2:2.
Времени было достаточно, чтобы одержать победу, но мяч после ударов игроков «Ювентуса» никак не хотел попадать в ворота. В итоге - ничья.
Серия А. 10-й тур. 30 октября
Ювентус – Парма – 2:2
Голы: Маккенни, 31, Веа, 49 - Прато, 3, Зом, 38.
Аталанта – Монца – 2:0
Голы: Самарджич, 70, Дзаппакоста, 88.
Голы: Маккенни, 31, Веа, 49 - Прато, 3, Зом, 38.
События матча
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