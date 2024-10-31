ВИДЕО. Звезда Реала переродилась – впечатляющие кадры
Эндрик и его его жена Габриэли Миранда показали обряд крещения
Нападающий мадридского «Реала» Эндрик и его супруга Габриэли Миранда в среду, 30 октября, сделали совместный пост в Instagram, чтобы показать очень особенный момент: они были крещены во время церемонии, состоявшейся в евангельской церкви в Испании.
«Мы заново родились, и все стало новым», – написала жена форварда под постом.
На кадрах видно, как молодая пара погружается в воду друг за другом, а затем целуется, чтобы отпраздновать новую духовную веху.
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Их закрытая свадьба состоялась 16 сентября, сообщает специализированный аккаунт «Game, set and match».
Также Габриэли написала: «Матфея 19:6: «Итак, они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сотворил, того никто не может разлучить» и «Наконец-то мы поженились».
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