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Другие новости
31 октября 2024, 00:35 |
493
0

ВИДЕО. Звезда Реала переродилась – впечатляющие кадры

Эндрик и его его жена Габриэли Миранда показали обряд крещения

31 октября 2024, 00:35 |
493
0
ВИДЕО. Звезда Реала переродилась – впечатляющие кадры
Instagram. Эндрик и Габриэли Миранда

Нападающий мадридского «Реала» Эндрик и его супруга Габриэли Миранда в среду, 30 октября, сделали совместный пост в Instagram, чтобы показать очень особенный момент: они были крещены во время церемонии, состоявшейся в евангельской церкви в Испании.

«Мы заново родились, и все стало новым», – написала жена форварда под постом.

На кадрах видно, как молодая пара погружается в воду друг за другом, а затем целуется, чтобы отпраздновать новую духовную веху.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Их закрытая свадьба состоялась 16 сентября, сообщает специализированный аккаунт «Game, set and match».

Также Габриэли написала: «Матфея 19:6: «Итак, они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сотворил, того никто не может разлучить» и «Наконец-то мы поженились».

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Эндрик Реал Мадрид видео lifestyle Ла Лига чемпионат Испании по футболу сборная Бразилии по футболу
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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