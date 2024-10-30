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Украина. Премьер лига
30 октября 2024, 22:39 | Обновлено 30 октября 2024, 22:42
430
0

Эдуардо ГЕРРЕРО: «Я долго не мог забить, а для форварда это важно»

Панамский форвард «Динамо» впервые отличился голом за киевский клуб

30 октября 2024, 22:39 | Обновлено 30 октября 2024, 22:42
430
0
Эдуардо ГЕРРЕРО: «Я долго не мог забить, а для форварда это важно»
ФК Динамо

Панамский форвард «Динамо» Эдуардо Герреро, который отличился первым голом за киевский клуб, поделился впечатлениями от кубкового противостояния против «Ворсклы» (2:1 д.в.)

– Поздравляем с дебютным голом за «Динамо»! Какие эмоции он тебе подарил?

– Теперь чувствую себя гораздо лучше, ведь я не мог забить гол в течение многих матчей, а для форварда это важно.

– Почему игра показалась настолько непростой?

– Начало матча было для нас тяжелым, в конце концов мы пропустили гол. Кубочные игры часто бывают таковыми, особенно когда играешь матч на вылет в гостях. Тем более, против такой команды, которая очень плотно обороняется и ищет свои шансы.

Ты знал еще до игры, что будешь бить пенальти, если команда его заработает, или это решили непосредственно перед ударом?

– Мы это решили еще перед игрой. Андриевский сказал мне, что если мы заработаем пенальти, именно я буду выполнять 11-метровый. Это придало мне уверенность в матче в целом. Когда мы заработали пенальти, я спокойно чувствовал себя перед ударом.

– А к серии пенальти вы были готовы, если бы дополнительное время тоже завершилось вничью?

– Да, мы готовились к разным сценариям, в том числе к серии пенальти.

– Сейчас команда играет через два дня на третий, в разных городах и странах. Как себя чувствуете?

– Конечно, это добавляет усталости, ведь мы много времени проводим в дороге, времени на отдых немного. Но я не жалеюсь, это моя работа.

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Динамо Киев Кубок Украины по футболу Ворскла Полтава Ворскла - Динамо Эдуардо Герреро
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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