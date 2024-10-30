Эдуардо ГЕРРЕРО: «Я долго не мог забить, а для форварда это важно»
Панамский форвард «Динамо» впервые отличился голом за киевский клуб
Панамский форвард «Динамо» Эдуардо Герреро, который отличился первым голом за киевский клуб, поделился впечатлениями от кубкового противостояния против «Ворсклы» (2:1 д.в.)
– Поздравляем с дебютным голом за «Динамо»! Какие эмоции он тебе подарил?
– Теперь чувствую себя гораздо лучше, ведь я не мог забить гол в течение многих матчей, а для форварда это важно.
– Почему игра показалась настолько непростой?
– Начало матча было для нас тяжелым, в конце концов мы пропустили гол. Кубочные игры часто бывают таковыми, особенно когда играешь матч на вылет в гостях. Тем более, против такой команды, которая очень плотно обороняется и ищет свои шансы.
– Ты знал еще до игры, что будешь бить пенальти, если команда его заработает, или это решили непосредственно перед ударом?
– Мы это решили еще перед игрой. Андриевский сказал мне, что если мы заработаем пенальти, именно я буду выполнять 11-метровый. Это придало мне уверенность в матче в целом. Когда мы заработали пенальти, я спокойно чувствовал себя перед ударом.
– А к серии пенальти вы были готовы, если бы дополнительное время тоже завершилось вничью?
– Да, мы готовились к разным сценариям, в том числе к серии пенальти.
– Сейчас команда играет через два дня на третий, в разных городах и странах. Как себя чувствуете?
– Конечно, это добавляет усталости, ведь мы много времени проводим в дороге, времени на отдых немного. Но я не жалеюсь, это моя работа.
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