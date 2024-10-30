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Кубок английской лиги
30 октября 2024, 21:10 | Обновлено 30 октября 2024, 22:39
912
1

Выйдет ли Зинченко? Назван состав Арсенала на матч с Престоном в Кубке лиги

Поединок пройдет на арене «Дипдейл» в 21:45

30 октября 2024, 21:10 | Обновлено 30 октября 2024, 22:39
912
1
Выйдет ли Зинченко? Назван состав Арсенала на матч с Престоном в Кубке лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В среду, 30 октября, запланированы матчи 1/8 финала Кубка английской лиги.

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На арене «Дипдейл» в Престоне сойдутся в дуэли «Арсенал» и «Престон».

Начнется поединок в 21:45 по киевскому времени.

Впервые с 17 августа в основном составе выйдет Александр Зинченко – тренер «Арсенала» поставил игрока на привычную позицию левого защитника.

Стартовые составы на матч «Престон» - «Арсенал»:

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Александр Зинченко Арсенал Лондон Престон Кубок английской лиги по футболу стартовые составы
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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