Кубок английской лиги30 октября 2024, 21:10 | Обновлено 30 октября 2024, 22:39
912
1
Выйдет ли Зинченко? Назван состав Арсенала на матч с Престоном в Кубке лиги
Поединок пройдет на арене «Дипдейл» в 21:45
30 октября 2024, 21:10 | Обновлено 30 октября 2024, 22:39
912
1
В среду, 30 октября, запланированы матчи 1/8 финала Кубка английской лиги.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На арене «Дипдейл» в Престоне сойдутся в дуэли «Арсенал» и «Престон».
Начнется поединок в 21:45 по киевскому времени.
Впервые с 17 августа в основном составе выйдет Александр Зинченко – тренер «Арсенала» поставил игрока на привычную позицию левого защитника.
Стартовые составы на матч «Престон» - «Арсенал»:
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 30 октября 2024, 19:52 62
Команда Марино Пушича добилась победы в матче 1/8 финала
Футбол | 30 октября 2024, 22:13 0
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Украины
Футбол | 29.10.2024, 23:49
Футбол | 30.10.2024, 18:08
Бокс | 30.10.2024, 07:06
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
другий склад, здебільшого
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
29.10.2024, 07:46 13
30.10.2024, 08:01 3
28.10.2024, 16:21 17
28.10.2024, 23:55 27
29.10.2024, 04:46 9
28.10.2024, 18:14 10