Выйдет ли Зинченко? Назван состав Арсенала на матч с Престоном в Кубке лиги

В среду, 30 октября, запланированы матчи 1/8 финала Кубка английской лиги.

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На арене «Дипдейл» в Престоне сойдутся в дуэли «Арсенал» и «Престон».

Начнется поединок в 21:45 по киевскому времени.

Впервые с 17 августа в основном составе выйдет Александр Зинченко – тренер «Арсенала» поставил игрока на привычную позицию левого защитника.

Стартовые составы на матч «Престон» - «Арсенал»: