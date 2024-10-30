Получил ли Мудрик шанс? Назван состав Челси на матч Кубка лиги с Ньюкаслом

30 октября состоится матч 1/8 финала Кубка лиги Англии между командами Ньюкасл и Челси.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе Сент-Джеймс-Парк в Ньюкасле. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Тренеры назвали стартовые составы своих коллективов. Украинский вингер пенсионеров Михаил Мудрик выйдет на поле с первых минут.

Стартовые составы на матч Ньюкасл – Челси: