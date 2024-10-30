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Англия
30 октября 2024, 20:55 | Обновлено 30 октября 2024, 20:57
575
0

Получил ли Мудрик шанс? Назван состав Челси на матч Кубка лиги с Ньюкаслом

Поединок начнется 30 октября в 21:45 по Киеву, Михаил выйдет на поле с первых минут

30 октября 2024, 20:55 | Обновлено 30 октября 2024, 20:57
575
0
Получил ли Мудрик шанс? Назван состав Челси на матч Кубка лиги с Ньюкаслом
ФК Челси

30 октября состоится матч 1/8 финала Кубка лиги Англии между командами Ньюкасл и Челси.

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Поединок пройдет на стадионе Сент-Джеймс-Парк в Ньюкасле. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Тренеры назвали стартовые составы своих коллективов. Украинский вингер пенсионеров Михаил Мудрик выйдет на поле с первых минут.

Стартовые составы на матч Ньюкасл – Челси:

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стартовые составы Михаил Мудрик Ньюкасл Челси Ньюкасл - Челси Кубок английской лиги по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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AndiM
Властєлін карічнєвава мяча виходіт толька на топавиє матчі. Викусітє хєйтєри бл. 
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