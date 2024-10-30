Англия30 октября 2024, 20:55 | Обновлено 30 октября 2024, 20:57
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Получил ли Мудрик шанс? Назван состав Челси на матч Кубка лиги с Ньюкаслом
Поединок начнется 30 октября в 21:45 по Киеву, Михаил выйдет на поле с первых минут
30 октября 2024, 20:55 | Обновлено 30 октября 2024, 20:57
575
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30 октября состоится матч 1/8 финала Кубка лиги Англии между командами Ньюкасл и Челси.
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Поединок пройдет на стадионе Сент-Джеймс-Парк в Ньюкасле. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.
Тренеры назвали стартовые составы своих коллективов. Украинский вингер пенсионеров Михаил Мудрик выйдет на поле с первых минут.
Стартовые составы на матч Ньюкасл – Челси:
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