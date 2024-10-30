Украинский хавбек Металлиста 1925 отказался играть за сборную Азербайджана

19-летний украинский хавбек «Металлиста 1925» Рамик Гаджиев рассказал, что отказался играть за сборную Азербайджана:

«В последний раз был в Азербайджане лет 6 назад. Страна очень приветливая и красивая, люди хорошие. С детства особенного ничего такого вспомнить не могу. Как началось занятие футболом? С детства любил играть в этот вид спорта, выходил во двор играть с ребятами старше себя. Помню, когда был еще совсем маленьким, то дедушка мне бросал мяч в ноги, и я его пинал, с того и началась любовь к футболу.

Мне звонили скауты из национальной сборной Азербайджана и говорили, что меня хотят видеть в сборной. Сама федерация футбола этой страны не обращалась. Сообщали, что паспорт сделать не будет проблемой, главное – мое согласие. Я отказался. В настоящее время – это окончательное решение. Хочу выступать за сборную Украины.

Сборная Украины U-19? Думаю, что мы выполнили минимальную задачу – попадание на чемпионат мира U-20. Был очень драматичный турнир, в частности матч с Италией, нам нужна была только победа. От Евро только положительные эмоции, команда в Украине подобралась сильная, все старались, демонстрировали, что могут и бились до последнего. Благодаря этому мы получили бронзу ЧЕ U-19.

Задача – восстановиться от травмы, набирать форму и кондиции, потому что уже пять месяцев без игры. Жду возобновления тренировок после полутора месяцев их отсутствия».