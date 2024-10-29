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Англия
29 октября 2024, 13:23 | Обновлено 29 октября 2024, 13:43
703
1

Игрок сборной Украины мог оказаться в АПЛ, но переход сорвался. Почему?

Рамик Гаджиев объяснил, почему сорвался его переход в «Брентфорд»

29 октября 2024, 13:23 | Обновлено 29 октября 2024, 13:43
703
1
Игрок сборной Украины мог оказаться в АПЛ, но переход сорвался. Почему?
Getty Images/Global Images Ukraine. Рамик Гаджиев

Полузащитник юношеской сборной Украины (U-19) Рамик Гаджиев, ныне являющийся игроком харьковского «Металлиста 1925», рассказал, что мог оказаться в АПЛ. Футболист признался, почему сорвался его трансфер в «Брентфорд».

«В «Брентфорд» я приехал после окончания юношеского Евро U-19, на котором играл за сборную. Из Ирландии я улетел в Лондон на просмотр. Первые впечатления отличные: база, поля, инфраструктура – ​​все на сумасшедшем уровне. Люди очень добрые, хорошо меня приняли.

«Был в команде две недели, все хорошо, тренер меня нахваливал, был мной очень доволен и хотел остаться. После просмотра я ожидал ответа и мне сообщили, что существует проблема с заявкой. Уже начался сезон в Англии, и я, как легионер, имел отдельную категорию, потому что недостаточно игр провел за сборную. У «Брентфорда» не было дополнительных мест для меня и они не смогли меня заявить»., – заявил Рамик.

В услугах Гаджиева были заинтересованы также ряд клубов УПЛ, но Рамик выбрал именно «Металлист 1925», выступающий в Первой лиге.

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Рамик Гаджиев Металлист 1925 Брентфорд чемпионат Англии по футболу трансферы АПЛ трансферы Первая лига Украины
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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VovanSidorovi4
Рказалось он нужен в нашем пердиве
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