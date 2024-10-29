Игрок сборной Украины мог оказаться в АПЛ, но переход сорвался. Почему?

Полузащитник юношеской сборной Украины (U-19) Рамик Гаджиев, ныне являющийся игроком харьковского «Металлиста 1925», рассказал, что мог оказаться в АПЛ. Футболист признался, почему сорвался его трансфер в «Брентфорд».

«В «Брентфорд» я приехал после окончания юношеского Евро U-19, на котором играл за сборную. Из Ирландии я улетел в Лондон на просмотр. Первые впечатления отличные: база, поля, инфраструктура – ​​все на сумасшедшем уровне. Люди очень добрые, хорошо меня приняли.

«Был в команде две недели, все хорошо, тренер меня нахваливал, был мной очень доволен и хотел остаться. После просмотра я ожидал ответа и мне сообщили, что существует проблема с заявкой. Уже начался сезон в Англии, и я, как легионер, имел отдельную категорию, потому что недостаточно игр провел за сборную. У «Брентфорда» не было дополнительных мест для меня и они не смогли меня заявить»., – заявил Рамик.

В услугах Гаджиева были заинтересованы также ряд клубов УПЛ, но Рамик выбрал именно «Металлист 1925», выступающий в Первой лиге.