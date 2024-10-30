СВАТОК: «В MLS болеют громко и ярко, как на шоу. Все не так, как в Украине»

Во время октябрьского сбора национальной команды Украины защитник сине-желтых Александр Сваток, ныне выступающий за океаном в составе представителя MLS, клуба «Остин», рассказал о своей футбольной и внефутбольной жизни в США.

– Хотелось бы поговорить о твоем новом периоде в жизни, в карьере – американской MLS, где ты выступаешь за «Остин». Привык ли уже к тому, что ты игрок такой лиги, которая, возможно, сейчас стремительно развивается?

– Еще немного привыкаю, потому что это совсем другая культура и чемпионат. Есть языковой барьер, ведь я все еще учу английский. Но понемногу приспосабливаюсь.

– Когда приезжаешь в сборную Украины, тяжелый перелет сказывается?

– Не столько перелет, сколько разница во времени. Но одного дня достаточно, чтобы прийти в норму.

– Чем футбол в США отличается от европейского?

– В США играют более открыто, много контратак, а в Европе больше внимания уделяется тактике. Чемпионат интересен, но игра немного другая.

– А как идет твоя адаптация к обычной бытовой жизни в США?

– Не могу сказать, что я очень сильно удивился. Да, у них все иначе, чем в Украине: законы, менталитет людей. Но ничего удивительного. Просто немного не так, как у нас.

– Мы привыкли к тому, что в США болельщики больше ходят на баскетбол, хоккей, американский футбол, бейсбол. А как насчет футбола?

– Болеет громко и ярко, как на шоу. Хотя футбол не так популярен, как баскетбол или американский футбол, зрителей все же достаточно много. Наш домашний стадион вмещает 22 тысячи болельщиков, и он всегда почти заполнен.

– Есть ли там такие же фанаты-ультрасы, как в Европе?

– Есть сектора для преданных болельщиков. Они очень эмоционально поддерживают команды, и это придает особую атмосферу.

– Какой гостевой стадион и атмосфера на нем поразили больше всего?

– Пожалуй, это можно сказать о матчах в Лос-Анджелесе, где болельщики поддерживают игроков очень активно. Атмосфера там особенная. Но я не так много сыграл в выездных поединках, чтобы иметь полную картину.

– «Остин» очень часто ассоциируют с известной голливудской звездой Мэттью Макконахи. Встречались? Общались?

– Да, он время от времени посещает наши матчи. Не общались, но он приходил в команду, здоровался. В Америке это нормально, когда тебя спрашивают: Как дела? Он спросил. Я ответил, что все хорошо.

– Сделал общую фотографию?

– Нет (смеется). Но есть фото от клубного фотографа, где он подходит, здоровается.

– Назовешь несколько фильмов Мэттью?

– Пожалуй, нет, но хорошо помню его эпизод из фильма «Волк с Уолл-стрит» (смеется).

– Какие твои цели в MLS?

– Хочу проявить себя как можно лучше и получить хорошие результаты. Чемпионат достаточно ровный. Да, есть три-четыре команды, которые отличаются. Но даже середняки при определенных обстоятельствах имеют шансы на успех. Тем более, при кубковой системе плей-офф.

– До твоего приезда в США в MLS уже выступали два украинских защитника: Евгений Чеберко и Сергей Кривцов. Общались? Может, какие-то советы услышал от них?

– Конечно, общались. С Кривцовым не так много, а с Чеберко – постоянно на связи, ведь мы вместе выступали за «Днепр-1» и «Зарю». Какие советы? Ничего особенного.

– Есть ли желание сыграть против «Интер Майами», где выступает сразу несколько бывших звезд «Барселоны» во главе с Лионелем Месси?

– Да, было бы очень интересно проверить себя в матче против таких соперников.

– Как считаешь, есть ли шанс у украинских игроков проявить себя в MLS?

– Да, есть возможности. Хотя многие украинские игроки мечтают играть в Европе, но MLS тоже хороший вариант для развития.

– На твой взгляд, MLS – лига для окончания карьеры, возможно ли в ней и прогрессировать?

– Полагаю, что эта лига точно не для окончания с футболом. Очень многие молодые футболисты приезжают, развиваются.

– Как ты видишь свое будущее после завершения карьеры? Останешься в США?

– До этого еще очень много времени. Затрудняюсь ответить.

– Сейчас сборная Украины начала новый цикл борьбы за путевку в финальную часть чемпионата мира, который состоится в том числе и в США (турнир пройдет в 2026 году в США, Мексике и Канаде)

– Очень хотелось бы, чтоб сборная Украины успешно преодолела квалификацию и проявила себя уже на чемпионате мира.