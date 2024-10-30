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Сборная УКРАИНЫ
30 октября 2024, 13:19 | Обновлено 30 октября 2024, 13:45
686
0

Сваток назвал главное отличие между УПЛ и МЛС. Что сказал?

Защитник сборной Украины считает, что в США более открытый футбол

30 октября 2024, 13:19 | Обновлено 30 октября 2024, 13:45
686
0
Сваток назвал главное отличие между УПЛ и МЛС. Что сказал?
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Сваток

Защитник национальной сборной Украины Александр Сваток высказал свое мнение по поводу футбола в США. Александр нашел разницу между УПЛ и МЛС.

«В Америке в более открытый футбол играют, чем в Европе. Надо привыкать к контратакам, немного по-другому все. В Украине и Европе больше сфокусированы на тактике, как сыграть компактнее, а в США интересный чемпионат.

Я наблюдаю за тем, какие трансферы проходят и вижу, что многие молодые перспективные ребята переходят в МЛС. Поэтому я не считаю, что это чемпионат, где заканчивают с футболом. Здесь можно развиваться и идти дальше», – сказал Сваток.

Защитник сборной Украины Александр Сваток провел за «Остин» шесть матчей в этом сезоне. Контракт Александра с клубом МЛС действует до 31 декабря 2027 года.

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Александр Сваток Остин (MLS) Major League Soccer (MLS) Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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