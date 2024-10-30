Сваток назвал главное отличие между УПЛ и МЛС. Что сказал?

Защитник национальной сборной Украины Александр Сваток высказал свое мнение по поводу футбола в США. Александр нашел разницу между УПЛ и МЛС.

«В Америке в более открытый футбол играют, чем в Европе. Надо привыкать к контратакам, немного по-другому все. В Украине и Европе больше сфокусированы на тактике, как сыграть компактнее, а в США интересный чемпионат.

Я наблюдаю за тем, какие трансферы проходят и вижу, что многие молодые перспективные ребята переходят в МЛС. Поэтому я не считаю, что это чемпионат, где заканчивают с футболом. Здесь можно развиваться и идти дальше», – сказал Сваток.

Защитник сборной Украины Александр Сваток провел за «Остин» шесть матчей в этом сезоне. Контракт Александра с клубом МЛС действует до 31 декабря 2027 года.