Имад АШУР: «Игра была неплохой, есть результат»

Главный тренер «Полесья» Имад Ашур на послематчевой пресс-конференции прокомментировал игру своих подопечных в матче 1/8 финала Кубка Украины против криворожского «Кривбасса» (2:1).

– Это была очередная игра, на которую ребятам было легче настроиться, чем на предыдущие. Игра была неплохой, есть результат. Моменты, которые мы сегодня создали - это позитив, который мы должны брать из этого матча, и это главное. Хорошо, что они есть. Матч выдался непростым и даже слишком эмоциональным. Ребята одержали победу, и это очень важно для нас.

– В перерыве вы сделали две замены. С чем они были связаны?

– Это вынужденные замены, к сожалению. Были сомнения, стоит ли делать две сразу. Но ребята признались, что лучше их сменить.

– Как прокомментируете первый гол в ворота «Кривбасса»?

– Рабочий гол. Могу порадоваться за оба гола, которые произошли из зон завершения. Мы должны использовать такие моменты.

– Гуцуляк забил победный гол головой. Просите, говорите игрокам идти в те зоны?

– Обязательно. Не всегда так происходит, что в этой зоне при подачах находятся игроки, но настойчиво над этим работаем.