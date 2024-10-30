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Кубок Украины
30 октября 2024, 19:57 | Обновлено 30 октября 2024, 19:58
409
0

Имад АШУР: «Игра была неплохой, есть результат»

30 октября житомирское «Полесье» встречалось с криворожским «Кривбассом»

30 октября 2024, 19:57 | Обновлено 30 октября 2024, 19:58
409
0
Имад АШУР: «Игра была неплохой, есть результат»
ФК Полесье. Имад Ашур

Главный тренер «Полесья» Имад Ашур на послематчевой пресс-конференции прокомментировал игру своих подопечных в матче 1/8 финала Кубка Украины против криворожского «Кривбасса» (2:1).

– Это была очередная игра, на которую ребятам было легче настроиться, чем на предыдущие. Игра была неплохой, есть результат. Моменты, которые мы сегодня создали - это позитив, который мы должны брать из этого матча, и это главное. Хорошо, что они есть. Матч выдался непростым и даже слишком эмоциональным. Ребята одержали победу, и это очень важно для нас.

– В перерыве вы сделали две замены. С чем они были связаны?

– Это вынужденные замены, к сожалению. Были сомнения, стоит ли делать две сразу. Но ребята признались, что лучше их сменить.

– Как прокомментируете первый гол в ворота «Кривбасса»?

– Рабочий гол. Могу порадоваться за оба гола, которые произошли из зон завершения. Мы должны использовать такие моменты.

– Гуцуляк забил победный гол головой. Просите, говорите игрокам идти в те зоны?

– Обязательно. Не всегда так происходит, что в этой зоне при подачах находятся игроки, но настойчиво над этим работаем.

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Кубок Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Полесье Житомир Имад Ашур Алексей Гуцуляк
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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