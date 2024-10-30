Получил свой шанс. Камерунский футболист дебютировал за Верес

30 октября в рамках 1/8 финала Кубка Украины ровенский «Верес» на своем стадионе принимает столичный клуб «Оболонь».

С первых минут в стартовом составе хозяев вышел камерунец Самуэль Нонго, который проводит дебютный матч за клуб.

Игрок стал первым камерунцем в клубе «Верес». Присоединился к команде футболист в августе 2024 года.

К слову, кубковый матч еще не окончен. Команды ушли на перерыв при счете – 0:0.

Онлайн трансляция матча «Верес» – «Оболонь»