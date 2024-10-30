Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Получил свой шанс. Камерунский футболист дебютировал за Верес
Кубок Украины
30 октября 2024, 19:09 | Обновлено 30 октября 2024, 19:15
66
0

Получил свой шанс. Камерунский футболист дебютировал за Верес

Самуэль Нонго впервые вышел в составе ровенского клуба

30 октября 2024, 19:09 | Обновлено 30 октября 2024, 19:15
66
0
Получил свой шанс. Камерунский футболист дебютировал за Верес
ФК Верес. Самуэль Нонго

30 октября в рамках 1/8 финала Кубка Украины ровенский «Верес» на своем стадионе принимает столичный клуб «Оболонь».

С первых минут в стартовом составе хозяев вышел камерунец Самуэль Нонго, который проводит дебютный матч за клуб.

Игрок стал первым камерунцем в клубе «Верес». Присоединился к команде футболист в августе 2024 года.

К слову, кубковый матч еще не окончен. Команды ушли на перерыв при счете – 0:0.

Онлайн трансляция матча «Верес» – «Оболонь»

По теме:
Итоги 1/8 финала Кубка Украины. Кто вышел в четвертьфинал? (обновляется)
Пробой – Буковина – 0:1. На минимальных оборотах. Видео гола и обзор
Шахтер – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Самуэль Нонго Верес Ровно дебют Оболонь Киев Кубок Украины по футболу Верес - Оболонь
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо и сборной Украины возобновил карьеру тренера
Футбол | 29 октября 2024, 21:40 0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо и сборной Украины возобновил карьеру тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо и сборной Украины возобновил карьеру тренера

Сергей Ковалец возглавил «Подолье»

БЕЛАНОВ: «Из-за Месси и Роналду многим не вручили Золотой мяч»
Футбол | 30 октября 2024, 19:03 2
БЕЛАНОВ: «Из-за Месси и Роналду многим не вручили Золотой мяч»
БЕЛАНОВ: «Из-за Месси и Роналду многим не вручили Золотой мяч»

Бывший игрок киевского «Динамо» прокомментировал современную организацию награду

«У него это украли». Уайлдер выбрал победителя реванша Усик – Фьюри
Бокс | 30.10.2024, 08:01
«У него это украли». Уайлдер выбрал победителя реванша Усик – Фьюри
«У него это украли». Уайлдер выбрал победителя реванша Усик – Фьюри
Реал не знает, что делать с Мбаппе. Матч с Барселоной подтвердил опасения
Футбол | 30.10.2024, 13:49
Реал не знает, что делать с Мбаппе. Матч с Барселоной подтвердил опасения
Реал не знает, что делать с Мбаппе. Матч с Барселоной подтвердил опасения
ФОТО. Вот, что сделал Винисиус после проигрыша Золотого мяча-2024
Футбол | 29.10.2024, 23:49
ФОТО. Вот, что сделал Винисиус после проигрыша Золотого мяча-2024
ФОТО. Вот, что сделал Винисиус после проигрыша Золотого мяча-2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Гвардиола объяснил, почему Винисиус не выиграл Золотой мяч 2024
Гвардиола объяснил, почему Винисиус не выиграл Золотой мяч 2024
29.10.2024, 19:42 6
Футбол
Организаторы ЗМ-2024 пояснили, почему награду выиграл Родри, а не Винисиус
Организаторы ЗМ-2024 пояснили, почему награду выиграл Родри, а не Винисиус
29.10.2024, 06:44 29
Футбол
ФОТО. Красавица! Украинская спортсменка выгуляла себя в Скопье
ФОТО. Красавица! Украинская спортсменка выгуляла себя в Скопье
30.10.2024, 02:15 2
Другие виды
Легендарный Флойд Мейвезер назвал пять лучших боксеров за все времена
Легендарный Флойд Мейвезер назвал пять лучших боксеров за все времена
30.10.2024, 07:06
Бокс
Холифилд назвал самого интересного боксера современности. Это не Усик
Холифилд назвал самого интересного боксера современности. Это не Усик
29.10.2024, 01:01
Бокс
Он был лучшим на Евро! В Париже вручен Золотой мяч 2024
Он был лучшим на Евро! В Париже вручен Золотой мяч 2024
28.10.2024, 23:45 30
Футбол
ФОТО. Вы не поверите с кем встретился Михаил Мудрик. Его отец – легенда
ФОТО. Вы не поверите с кем встретился Михаил Мудрик. Его отец – легенда
29.10.2024, 05:13 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем