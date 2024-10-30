Кубок Украины30 октября 2024, 19:09 | Обновлено 30 октября 2024, 19:15
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Получил свой шанс. Камерунский футболист дебютировал за Верес
Самуэль Нонго впервые вышел в составе ровенского клуба
30 октября 2024, 19:09 | Обновлено 30 октября 2024, 19:15
66
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30 октября в рамках 1/8 финала Кубка Украины ровенский «Верес» на своем стадионе принимает столичный клуб «Оболонь».
С первых минут в стартовом составе хозяев вышел камерунец Самуэль Нонго, который проводит дебютный матч за клуб.
Игрок стал первым камерунцем в клубе «Верес». Присоединился к команде футболист в августе 2024 года.
К слову, кубковый матч еще не окончен. Команды ушли на перерыв при счете – 0:0.
Онлайн трансляция матча «Верес» – «Оболонь»
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