ВИДЕО. Ошибка Исенко. Как Ванат принес Динамо победу над Ворсклой на 100-й
Киевляне переиграли соперников в 1/8 финала Кубка Украины в экстра-тайме (2:1)
30 октября состоялся матч 1/8 финала Кубка Украины 2024/25 между командами Ворскла Полтава и Динамо Киев.
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Поединок прошел на стадионе «Ворскла» им. А. Бутовского в Полтаве. Основное время игры завершилось со счетом 1:1, в экс-тайме отличились только гости и вырвали победу.
На 100-й минуте мяч оформил Владислав Ванат. Форвард бело-синих сыграл на добивании после неудачной обработки мяча от кипера полтавского коллектива Павла Исенко.
ВИДЕО. Ошибка Исенко. Как Ванат принес Динамо победу над Ворсклой на 100-й
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