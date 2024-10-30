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Кубок Украины
30 октября 2024, 18:50 | Обновлено 30 октября 2024, 18:52
1341
0

ВИДЕО. Ошибка Исенко. Как Ванат принес Динамо победу над Ворсклой на 100-й

Киевляне переиграли соперников в 1/8 финала Кубка Украины в экстра-тайме (2:1)

30 октября 2024, 18:50 | Обновлено 30 октября 2024, 18:52
1341
0
ВИДЕО. Ошибка Исенко. Как Ванат принес Динамо победу над Ворсклой на 100-й
ФК Динамо Киев. Владислав Ванат

30 октября состоялся матч 1/8 финала Кубка Украины 2024/25 между командами Ворскла Полтава и Динамо Киев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе «Ворскла» им. А. Бутовского в Полтаве. Основное время игры завершилось со счетом 1:1, в экс-тайме отличились только гости и вырвали победу.

На 100-й минуте мяч оформил Владислав Ванат. Форвард бело-синих сыграл на добивании после неудачной обработки мяча от кипера полтавского коллектива Павла Исенко.

ВИДЕО. Ошибка Исенко. Как Ванат принес Динамо победу над Ворсклой на 100-й

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Павел Исенко Владислав Ванат видео голов и обзор Динамо Киев Ворскла Полтава Ворскла - Динамо Кубок Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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