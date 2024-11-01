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Украина. Премьер лига
01 ноября 2024, 14:27 |
93
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – ЛНЗ

4 ноября в 18:00 состоится матч 12-го тура УПЛ

01 ноября 2024, 14:27 |
93
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – ЛНЗ
УПЛ

В понедельник, 4 ноября, в 18:00 состоится матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Заря» и «ЛНЗ».

Команды встретятся на стадионе им. В. Лобановского в Киеве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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