Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. БЕЛАНОВ: «Из-за Месси и Роналду многим не вручили Золотой мяч»
Другие новости
30 октября 2024, 19:03 |
629
2

БЕЛАНОВ: «Из-за Месси и Роналду многим не вручили Золотой мяч»

Бывший игрок киевского «Динамо» прокомментировал современную организацию награду

30 октября 2024, 19:03 |
629
2
БЕЛАНОВ: «Из-за Месси и Роналду многим не вручили Золотой мяч»
ФК Динамо Киев. Игорь Беланов

Обладатель «Золотого мяча» 1986 года Игорь Беланов в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал, что, по его мнению, из-за статуса Криштиану Роналду и Лионеля Месси многие не получили «Золотой мяч».

«Помнится, был период, когда в течение шестнадцати лет царила гегемония двух футболистов - Криштиану Роналду и Лионеля Месси, которых лишь дважды «разбавили» Лука Модрич и Карим Бензема, - отметил он.

- Согласен, что в большинстве случаев знаменитые португалец и аргентинец получали признание вполне заслуженно.

Однако, по моему мнению, неоправданно остались без «Золотого мяча» те, кто в определенные годы заслуживал его больше, чем названные звезды. Это такие игроки, как испанцы Андрес Иньеста и поляк Роберт Левандовски. В этом году много было разговоров о вероятности завоевания почетного приза бразильцем Винисиусом Жуниором, однако совершенно неожиданно он достался не ему, а испанцу Родри. Честно говоря, как и большинство людей из мира футбола, был в шоке», - поделился Игорь Беланов.

По теме:
«Я фанат Реала». Президент Ла Лиги – о церемонии вручения Золотого мяча
БЕЛАНОВ: «Ощущение, что победителя Золотого мяча определяют арабские шейхи»
Игорь БЕЛАНОВ: «Удивлен, что Золотой мяч отдали Родри»
Золотой мяч Лионель Месси Криштиану Роналду Мариуш Левандовски Игорь Беланов Родри Винисиус Жуниор
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Англии клуб вышел на игру против украинца с надписью МОСКВА на футболках
Футбол | 30 октября 2024, 11:01 6
В Англии клуб вышел на игру против украинца с надписью МОСКВА на футболках
В Англии клуб вышел на игру против украинца с надписью МОСКВА на футболках

Спонсором «Шеффилд Уэнсдей» стала необычная компания

«У него это украли». Уайлдер выбрал победителя реванша Усик – Фьюри
Бокс | 30 октября 2024, 08:01 3
«У него это украли». Уайлдер выбрал победителя реванша Усик – Фьюри
«У него это украли». Уайлдер выбрал победителя реванша Усик – Фьюри

Деонтей назвал победителя реванша в декабре

Легендарный Флойд Мейвезер назвал пять лучших боксеров за все времена
Бокс | 30.10.2024, 07:06
Легендарный Флойд Мейвезер назвал пять лучших боксеров за все времена
Легендарный Флойд Мейвезер назвал пять лучших боксеров за все времена
Пробой – Буковина – 0:1. На минимальных оборотах. Видео гола и обзор
Футбол | 30.10.2024, 19:10
Пробой – Буковина – 0:1. На минимальных оборотах. Видео гола и обзор
Пробой – Буковина – 0:1. На минимальных оборотах. Видео гола и обзор
Леонид БУРЯК: «Винисиус достоин получить Золотой мяч»
Футбол | 30.10.2024, 11:59
Леонид БУРЯК: «Винисиус достоин получить Золотой мяч»
Леонид БУРЯК: «Винисиус достоин получить Золотой мяч»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
antt
На них двох треба було запровадити антимонопольний комітет чи антимонопольні правила із визначення зм
Ответить
0
Первый Среди Равных
У 2010 році чмессі отримав м'яч, коли аж три гравці заслуговували його більше - Хаві, Іньєста і Снейдер. За Левандовського окремо обідно, в нього вкрали аж два Золотих м'яча.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Вы не поверите с кем встретился Михаил Мудрик. Его отец – легенда
ФОТО. Вы не поверите с кем встретился Михаил Мудрик. Его отец – легенда
29.10.2024, 05:13 3
Футбол
Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Кубка Украины Ворскла – Динамо
Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Кубка Украины Ворскла – Динамо
30.10.2024, 08:41
Футбол
ВИДЕО. Вот почему Винисиус Жуниор не выиграл Золотой мяч 2024
ВИДЕО. Вот почему Винисиус Жуниор не выиграл Золотой мяч 2024
29.10.2024, 04:46 9
Футбол
Карлос Алькарас выразил своё мнение о вручении Золотого мяча Родри
Карлос Алькарас выразил своё мнение о вручении Золотого мяча Родри
28.10.2024, 19:13
Теннис
ФОТО. Красавица! Украинская спортсменка выгуляла себя в Скопье
ФОТО. Красавица! Украинская спортсменка выгуляла себя в Скопье
30.10.2024, 02:15 2
Другие виды
Церемония вручения Золотого мяча 2024. Родри – лучший футболист мира!
Церемония вручения Золотого мяча 2024. Родри – лучший футболист мира!
28.10.2024, 23:55 26
Футбол
ФОТО. Украинская теннисистка прилетела в Эр-Рияд на Итоговый турнир WTA
ФОТО. Украинская теннисистка прилетела в Эр-Рияд на Итоговый турнир WTA
29.10.2024, 15:23
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем