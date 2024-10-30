БЕЛАНОВ: «Из-за Месси и Роналду многим не вручили Золотой мяч»

Обладатель «Золотого мяча» 1986 года Игорь Беланов в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал, что, по его мнению, из-за статуса Криштиану Роналду и Лионеля Месси многие не получили «Золотой мяч».

«Помнится, был период, когда в течение шестнадцати лет царила гегемония двух футболистов - Криштиану Роналду и Лионеля Месси, которых лишь дважды «разбавили» Лука Модрич и Карим Бензема, - отметил он.

- Согласен, что в большинстве случаев знаменитые португалец и аргентинец получали признание вполне заслуженно.

Однако, по моему мнению, неоправданно остались без «Золотого мяча» те, кто в определенные годы заслуживал его больше, чем названные звезды. Это такие игроки, как испанцы Андрес Иньеста и поляк Роберт Левандовски. В этом году много было разговоров о вероятности завоевания почетного приза бразильцем Винисиусом Жуниором, однако совершенно неожиданно он достался не ему, а испанцу Родри. Честно говоря, как и большинство людей из мира футбола, был в шоке», - поделился Игорь Беланов.