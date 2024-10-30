БЕЛАНОВ: «Ощущение, что победителя Золотого мяча определяют арабские шейхи»

Обладатель Золотого мяча 1986 года Игорь Беланов прокомментировал в эксклюзивном интервью Sport.ua неожиданную победу Родри, а не Винисиуса.

«Как такое может быть? Начиная с сентября, все говорили о Винисиусе как главном кандидате на Золотой мяч, а тут вдруг все изменилось в пользу другого футболиста чуть ли не за сутки до церемонии оглашения результатов France Football. Припоминаю, мне сообщили о победе в опросе этого издания еще за месяц до награждения, а что теперь? Чем все эти изменения объяснить? Впрочем, если вспомнить ситуации с Иньестой и Левандовским, то я уже ничему не удивляюсь.

Создается впечатление, что на итоги определения обладателя Золотого мяча влияют арабские шейхи или букмекерские конторы. Поставили, скажем, все на Винисиуса - а тут вам совсем другой лауреат. Однако, что касается бразильца, то ему всего 24 года – и он имеет все основания для того, чтобы в недалеком будущем все же завоевать звание лучшего футболиста года. Ему нужно только набраться терпения», – прокомментировал Беланов.