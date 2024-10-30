Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. БЕЛАНОВ: «Ощущение, что победителя Золотого мяча определяют арабские шейхи»
Другие новости
30 октября 2024, 18:06 | Обновлено 30 октября 2024, 18:07
1384
4

БЕЛАНОВ: «Ощущение, что победителя Золотого мяча определяют арабские шейхи»

Бывший «динамовец» прокомментировал вручение награды Родри

30 октября 2024, 18:06 | Обновлено 30 октября 2024, 18:07
1384
4
БЕЛАНОВ: «Ощущение, что победителя Золотого мяча определяют арабские шейхи»
ФК Динамо Киев. Игорь Беланов

Обладатель Золотого мяча 1986 года Игорь Беланов прокомментировал в эксклюзивном интервью Sport.ua неожиданную победу Родри, а не Винисиуса.

«Как такое может быть? Начиная с сентября, все говорили о Винисиусе как главном кандидате на Золотой мяч, а тут вдруг все изменилось в пользу другого футболиста чуть ли не за сутки до церемонии оглашения результатов France Football. Припоминаю, мне сообщили о победе в опросе этого издания еще за месяц до награждения, а что теперь? Чем все эти изменения объяснить? Впрочем, если вспомнить ситуации с Иньестой и Левандовским, то я уже ничему не удивляюсь.

Создается впечатление, что на итоги определения обладателя Золотого мяча влияют арабские шейхи или букмекерские конторы. Поставили, скажем, все на Винисиуса - а тут вам совсем другой лауреат. Однако, что касается бразильца, то ему всего 24 года – и он имеет все основания для того, чтобы в недалеком будущем все же завоевать звание лучшего футболиста года. Ему нужно только набраться терпения», – прокомментировал Беланов.

По теме:
«Я фанат Реала». Президент Ла Лиги – о церемонии вручения Золотого мяча
БЕЛАНОВ: «Из-за Месси и Роналду многим не вручили Золотой мяч»
Игорь БЕЛАНОВ: «Удивлен, что Золотой мяч отдали Родри»
Золотой мяч Родри Винисиус Жуниор Игорь Беланов лучший игрок
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Ошибка Исенко. Как Ванат принес Динамо победу над Ворсклой на 100-й
Футбол | 30 октября 2024, 18:50 0
ВИДЕО. Ошибка Исенко. Как Ванат принес Динамо победу над Ворсклой на 100-й
ВИДЕО. Ошибка Исенко. Как Ванат принес Динамо победу над Ворсклой на 100-й

Киевляне переиграли соперников в 1/8 финала Кубка Украины в экстра-тайме (2:1)

Гвардиола объяснил, почему Винисиус не выиграл Золотой мяч 2024
Футбол | 29 октября 2024, 19:42 6
Гвардиола объяснил, почему Винисиус не выиграл Золотой мяч 2024
Гвардиола объяснил, почему Винисиус не выиграл Золотой мяч 2024

Наставник «Манчестер Сити» высказался об этой ситуации

Джокер в овертайме. Динамо дожало Ворсклу в 1/8 финала Кубка Украины
Футбол | 30.10.2024, 18:10
Джокер в овертайме. Динамо дожало Ворсклу в 1/8 финала Кубка Украины
Джокер в овертайме. Динамо дожало Ворсклу в 1/8 финала Кубка Украины
ФОТО. Красавица! Украинская спортсменка выгуляла себя в Скопье
Другие виды | 30.10.2024, 02:15
ФОТО. Красавица! Украинская спортсменка выгуляла себя в Скопье
ФОТО. Красавица! Украинская спортсменка выгуляла себя в Скопье
В Англии клуб вышел на игру против украинца с надписью МОСКВА на футболках
Футбол | 30.10.2024, 11:01
В Англии клуб вышел на игру против украинца с надписью МОСКВА на футболках
В Англии клуб вышел на игру против украинца с надписью МОСКВА на футболках
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
valerafan1
Беланов виставляє себе або за дурня, або за клоуна. Саме цікаве, що представник України, по-моєму, Линник також голосував за Родрі. 
Ответить
-1
seregka1991
Видно що цей старпер не дуже тримає руку на пульсі, тому йому здається що за день все змінилося. Некомпетентний спостерігач
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
Василий Гредюшкин
Беланова  тоже шейхи????  за какие  заслуги???Родри  -чемпион  Европы   с Испанией  и   чемпион    с "Манчестер  сити"     Какой  чемпион  Беланов???
Ответить
-5
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Украинская теннисистка прилетела в Эр-Рияд на Итоговый турнир WTA
ФОТО. Украинская теннисистка прилетела в Эр-Рияд на Итоговый турнир WTA
29.10.2024, 15:23
Теннис
Перес назвал виновного, из-за кого Винисиус не получил Золотой мяч 2024
Перес назвал виновного, из-за кого Винисиус не получил Золотой мяч 2024
29.10.2024, 07:46 13
Футбол
«У него это украли». Уайлдер выбрал победителя реванша Усик – Фьюри
«У него это украли». Уайлдер выбрал победителя реванша Усик – Фьюри
30.10.2024, 08:01 3
Бокс
Он был лучшим на Евро! В Париже вручен Золотой мяч 2024
Он был лучшим на Евро! В Париже вручен Золотой мяч 2024
28.10.2024, 23:45 30
Футбол
«Уже подломался». Экс-чемпион мира назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Уже подломался». Экс-чемпион мира назвал победителя реванша Усик – Фьюри
29.10.2024, 11:28
Бокс
Церемония вручения Золотого мяча 2024. Родри – лучший футболист мира!
Церемония вручения Золотого мяча 2024. Родри – лучший футболист мира!
28.10.2024, 23:55 26
Футбол
ВИДЕО. Вот почему Винисиус Жуниор не выиграл Золотой мяч 2024
ВИДЕО. Вот почему Винисиус Жуниор не выиграл Золотой мяч 2024
29.10.2024, 04:46 9
Футбол
Зидан возобновит карьеру уже этой зимой. Возглавит культовый клуб. Не Реал
Зидан возобновит карьеру уже этой зимой. Возглавит культовый клуб. Не Реал
29.10.2024, 00:47 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем