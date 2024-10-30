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Испания
30 октября 2024, 11:59 | Обновлено 30 октября 2024, 12:22
573
2

Леонид БУРЯК: «Винисиус достоин получить Золотой мяч»

Легенда «Динамо» высказался о престижной награде 2024 года

30 октября 2024, 11:59 | Обновлено 30 октября 2024, 12:22
573
2
Леонид БУРЯК: «Винисиус достоин получить Золотой мяч»
Леонид Буряк

Легенда «Динамо» Леонид Буряк, который был в списке номинантов на «Золотой мяч-1975», в эксклюзивном интервью Sport.ua высказался о престижной награде 2024 года.

– Что скажете по поводу премии «Золотой мяч», который в 2024 году получил полузащитник «Ман Сити» и сборной Испании Родри?

– Да, Родри – хороший футболист, который выиграл чемпионат Европы и у которого есть много отличных качеств. Но стоит выделить и его главного конкурента Винисиуса из «Реала», который сейчас много забивает. Сейчас бразилец актуален, в последнее время он очень серьезно прибавил. Конечно, Винисиус был достоин получить «Золотой мяч». И писали в СМИ, что именно он станет лауреатом, но в последний момент что-то поменялось и все переиграли. Как итог, «Реал» бойкотировал церемонию вручения «Золотого мяча». И здесь уже пахнет небольшим скандалом. Также стоит отметить, что это же не какая-то посредственная команда. Это «Реал» Мадрид!

– Что скажете, кстати, об Эль-Классико, которое состоялось накануне вручения «Золотого мяча»?

– И «Барселона» разгромно проигрывала «Реалу» на своем поле. Всякое бывает. Но при хорошем стечении обстоятельств для «галактикос» счет мог быть другим в первом тайме. До перерыва «Реал» хорошо играл, мадридцы имели хорошие моменты. Поэтому скажу так: я с уважением отношусь и к испанцу, и к бразильцу, но, я думаю, что Винисиус – более достойная личность, которая должна была получить «Золотой мяч». Мы не говорим о его характере, но, наверное, без характера он не стал бы тем, кем он является сейчас. Я думаю, Винисиус был достоин этого приза.

– Там еще были варианты и Карвахалю вручить «Золотой мяч», так как он выиграл Евро, Лигу чемпионов и Ла Лигу.

– Просто защитникам редко вручают такие награды. Дали в своем время в 2006 году итальянцу Фабио Каннаваро. А что касается Карвахаля, который недавно прооперировал колено, то, в принципе, в том числе и с гуманной точки зрения можно было и ему вручить награду.

– А если попробовать провести такую параллель? В 1975 году «Золотой мяч» получил нападающий «Динамо» Олег Блохин, а вы, являясь полузащитником киевской команды, стали 23-м в списке номинантов. Можно ли условно сравнить Блохина с Холандом, а вас с Родри? Я имею ввиду, что норвежец много забивает, но награду вручили испанцу!

– Тогда в списке лауреатов были также такие легенды, как Беккенбауэр, Нескенс, Лято. Если посмотреть тот список номинантов 1975 года, там будет сборная мира! А вот с Блохиным сравнить кого-то сложно. Я не знаю, сколько бы сейчас Блохин стоил! Но, я уверен, что он был бы актуален. Самое главное, что нынешние форварды не обладают той скоростью, которой обладал Блохин. А это сейчас тот компонент футбола, к которому все стремятся. Блохин в свое время был намного быстрее Холанда. Сейчас нет таких футболистов, как Блохин. Если он за одну игру 4-5 раз не убегал один на один, это не игра была. Блохин много забивал! Также его сильные стороны были в том, что он умел подыграть команде, принять мяч, разыграть комбинацию. Блохин был достаточно мастеровитым футболистом, который умел себя по-разному проявить на поле с позитивной стороны.

– Кстати, Андрей Лунин оказался в топ-3 лучших вратарей мира, а Артем Довбик оказался 29-м в списке лауреатов на «Золотой мяч»!

– Лунин и Довбик – это хорошие футболисты! Чем больше наших исполнителей будет играть за границей, тем лучше. Может, они вернутся в Украину и будут на родине работать, развивая местный футбол. Может, они привезут какой-то другой стиль в Украину, что поможет нашему футболу прогрессировать! Лунин и Довбик из Испании и Италии, а тот же Забарный из Англии! Дай Бог, чтобы наши футболисты и дальше развивались!

– И еще оцените прошедшее классико Динамо – Шахтер, которое завершилось вничью 1:1. Как вам игра?

– Зная настрой «Динамо» и «Шахтера», я думаю, что ничья – это закономерный результат. Обе команды на большее не наиграли. Но, мне кажется, что все-таки для «Динамо» эта ничья выглядит предпочтительнее, потому что разрыв от «Шахтера» остался тот же шесть очков, и киевляне остались лидерами УПЛ. Для «Динамо» было важно не дать «Шахтеру» сократить разрыв в шесть баллов.

– Почему у Динамо и Шахтера не получается играть в еврокубках, как в чемпионате Украины и забивать?

– Киевляне и дончане то свое преимущество, которое у них есть в УПЛ, не могут перенести на европейскую арену. Для еврокубковых матчей им на данный момент не хватает исполнительского мастерства. Также этим клубам не хватает тех футболистов, которые у них были раньше в наличии. Поэтому имеем то, что имеем.

– Но все-таки показалось, что в классико Динамо и Шахтер выглядели поактивнее предыдущих встреч. Может, все-таки в следующих еврокубковых матчах с Ференцварошем и Янг Бойз у них получится добиться положительного результата?

– Хочется, чтобы так было. Но проблема в том, что логистика очень много сил отнимает. Есть свои проблемы. И опять-таки стоит отметить, что на данный момент у Шахтера и Динамо нет того запаса мастерства, с которым мы могли бы на равных играть против европейских команд. Просто нужно время и, я думаю, что игра наших грандов будет улучшаться.

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Леонид Буряк инсайд Золотой мяч Родри Винисиус Жуниор Барселона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Реал - Барселона Ла Лига Дани Карвахаль Олег Блохин Андрей Лунин Артем Довбик Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Динамо - Шахтер
Дмитрий Котков
Дмитрий Котков Sport.ua
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Комментарии 2
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SHN
Со сборной пролет,как и Джуд.
Чем он был лучше Джуда в прошлом сезоне?
Только Дани был более достоин
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0
protasov_lyopu_dadaj
за что?
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