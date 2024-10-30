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30 октября 2024, 17:43 | Обновлено 30 октября 2024, 17:50
566
0

Игорь БЕЛАНОВ: «Удивлен, что Золотой мяч отдали Родри»

Когда единодушия во мнениях футбольного мира нет

30 октября 2024, 17:43 | Обновлено 30 октября 2024, 17:50
566
0
Игорь БЕЛАНОВ: «Удивлен, что Золотой мяч отдали Родри»
ФК Динамо Киев. Игорь Беланов

Накануне в Париже состоялась очередная церемония вручения наград лучшим футболистам мира, которая проводилась популярным изданием Francе Football.

Как уже сообщалось, обладателем Золотого мяча 2024 года стал полузащитник английского «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри, который выиграл соперничество у нападающего испанского «Реала» (Мадрид) и сборной Бразилии Винисиуса Жуниора.

Мыслями относительно результатов нынешнего референдума со Sport.ua поделился обладатель Золотого мяча 1986 года Игорь Беланов.

– Помнится, был период, когда в течение шестнадцати лет царила гегемония двух футболистов - Криштиану Роналду и Лионель Месси, которых лишь дважды «разбавили» Лука Модрич и Карим Бензема, – говорит он. – Согласен, что в большинстве случаев знаменитые португалец и аргентинец получали признание вполне заслуженно. Однако, по моему мнению, неоправданно оставались без Золотого мяча те, кто в определенные годы заслуживал его больше, чем названные звезды. Это такие игроки, как испанцы Андрес Иньеста и поляк Роберт Левандовский. В этом году немало было разговоров о вероятности завоевания почетного приза бразильцем Винисиусом Жуниором, однако совершенно неожиданно он достался не ему, а испанцу Родри. Честно говоря, как и большинство людей из мира футбола, был в шоке.

– Вы не один, кто отреагировал на определение обладателя почетного приза 2024 года подобным образом.

– Как такое может быть? Начиная с сентября все говорили о Винисиусе, как главном кандидате на Золотой мяч, а тут вдруг все изменилось в пользу другого футболиста чуть ли не за сутки до церемонии объявления результатов France Football. Помнится, мне сообщили о победе в опросе этого издания еще за месяц до награждения, а что теперь? Чем все эти изменения объяснить? Впрочем, если вспомнить ситуации с Иньестой и Левандовским, то я уже ничему не удивляюсь.

Создается впечатление, что на итоги определения обладателя Золотого мяча влияют арабские шейхи или букмекерские конторы. Поставили, скажем, все на Винисиуса - а тут вам совсем другой лауреат. Однако что касается бразильца, то ему всего 24 года - и он имеет все основания для того, чтобы в недалеком будущем все же завоевать звание лучшего футболиста года. Ему нужно только набраться терпения.

– Что, по вашему мнению, наложило негативный отпечаток на определение лауреата?

– Как ни прискорбно, но в последнее время футболом правят деньги. Большие деньги. По этой причине игра миллионов меняется. К большому сожалению, не в лучшую сторону. А между тем футбол требует внимания и максимального отношения во многих его составляющих. В частности, клубы должны заботиться о воспитании собственного резерва, как ярко продемонстрировала это «Барселона» в недавнем Эль-Класико с тем же «Реалом». В составе каталонской команды играла молодежь, которая буквально «раздевала» мадридцев на их стадионе 4:0. Я смотрел эту игру с огромным удовольствием, это был настоящий кайф. Игра «Барселоны» напомнила мне золотые времена киевского «Динамо» второй половины 80-х, когда мне посчастливилось играть в славной команде Валерия Лобановского. Мы не раз становились чемпионами, выигрывали Кубок СССР, а в 1986-м еще и получили Кубок кубков. Это же самое могу сказать и о еще двух золотых периодах «Динамо», которое тренировал Лобановский – выигрыш Кубка кубков и Суперкубка в 1975-м и выход в полуфинал Лиги чемпионов в 1999-м, когда команде не хватило немного для выхода в финал турнира. Вспоминая те годы, перед глазами сразу же возникает заполненный до отказа 100-тысячный киевский стадион. Болельщики ехали на футбол не только из разных уголков Украины, но и из других республик бывшего СССР, а затем и стран СНГ. Настоящего ценителя игры не обманешь – люди ехали посмотреть на настоящий футбол, ведь каждый знал, что любой из состава «Динамо» будет выкладываться в матче на все сто процентов. Для нас, динамовцев, было делом чести играть для наших болельщиков, уважать их. Как и делом чести было дать бой даже самому сильному сопернику. Мы были настоящим коллективом, в котором каждый игрок бился за результат.

– Как известно, делегация мадридского «Реала» решила бойкотировать церемонию в Париже в знак протеста, что победа досталась не Винисиусу. Что думаете по этому поводу?

– Для меня позиция испанского клуба вполне понятна. В «Реале», который имеет в своем составе большое количество футбольных звезд, шестеро из которых вошли в ведущую группу номинантов на Золотой мяч. Это о многом говорит. Видимо, Королевский клуб во главе с президентом Флорентино Пересом расценил это как фарс, поэтому и не захотел принимать в нем участие.

– Обычно в церемонии награждения принимают участие обладатели Золотого мяча прошлых лет. Вас на нынешнее мероприятие приглашали?

– Я еще раньше высказал свою позицию по этому поводу. Как по мне, в подобных церемониях должен участвовать мой одноклубник по киевскому «Динамо» и сборной СССР Олег Блохин, который был обладателем Золотого мяча намного раньше меня – в 1975-м. Украину в футбольном мире должны уважать. Даже тот факт, что наша страна имеет трех обладателей Золотого мяча, о многом говорит. И это надо учитывать. Говоря о нынешнем украинском футболе, не могу не отметить тот факт, что среди номинантов был наш Артем Довбик. Надеюсь, несмотря на тяжелый для Украины период войны игра миллионов будет жить своей жизнью и развиваться.

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Игорь Беланов Золотой мяч Родри инсайд лучший игрок награды
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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