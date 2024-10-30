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  4. Альберто ДЖИЛАРДИНО: «Балотелли еще не готов дебютировать»
Италия
30 октября 2024, 17:11 | Обновлено 30 октября 2024, 17:49
196
0

Альберто ДЖИЛАРДИНО: «Балотелли еще не готов дебютировать»

Новичок команды только набирает оптимальную форму

30 октября 2024, 17:11 | Обновлено 30 октября 2024, 17:49
196
0
Альберто ДЖИЛАРДИНО: «Балотелли еще не готов дебютировать»
Genoacfc. Марио Балотелли

Главный тренер «Дженоа» Альберто Джилардино прокомментировал, сможет ли Марио Балотелли сыграть в ближайших матчах Серии А.

«Балотелли еще не готов дебютировать. Он очень много пропустил, ведь находился без клуба. Сейчас он работает над своим возвращением на поле. Возможно, Супер Марио попробует свои силы в матче против «Пармы» на следующей неделе», - прокомментировал тренер.

Марио Балотелли присоединился к «Дженоа» на правах свободного агента. Игрок подписал контракт до конца текущего сезона, а именно до лета 2025 года.

Напомним, ранее сообщалось, сколько денег будет зарабатывать Балотелли в клубе.

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Альберто Джилардино Марио Балотелли дебют Дженоа чемпионат Италии по футболу Серия A
Олександр Сільченко Источник: Daily Sport
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