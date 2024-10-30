Кубок Украины30 октября 2024, 16:58 | Обновлено 30 октября 2024, 17:50
989
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Известны стартовые составы на матч Шахтер – Заря
Поединок 1/8 финала Кубка Украины начнется в 18:00
30 октября 2024, 16:58 | Обновлено 30 октября 2024, 17:50
989
1
30 октября в рамках 1/8 финала Кубка Украины донецкий «Шахтер» сыграет против луганской «Зари».
Игра пройдет на стадионе «Арена Львов».
Стартует противостояние в 18:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Стартовые составы на матч «Шахтер» – «Заря»:
«Шахтер»: Ризнык, Винисиус, Бондарь, Франьич, Азаров, Степаненко, Бондаренко, Марлон, Педриньо, Кевин, Траоре.
«Заря»: Турбаевский, Джордан, Эскинья, Жуниор, Вантух, Башич, Слесар, Кирюханцев, Мичин, Яцык, Супряга.
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