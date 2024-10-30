Известны стартовые составы на матч Шахтер – Заря

30 октября в рамках 1/8 финала Кубка Украины донецкий «Шахтер» сыграет против луганской «Зари».

Игра пройдет на стадионе «Арена Львов».

Стартует противостояние в 18:00 по киевскому времени.

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Стартовые составы на матч «Шахтер» – «Заря»:

«Шахтер»: Ризнык, Винисиус, Бондарь, Франьич, Азаров, Степаненко, Бондаренко, Марлон, Педриньо, Кевин, Траоре.

«Заря»: Турбаевский, Джордан, Эскинья, Жуниор, Вантух, Башич, Слесар, Кирюханцев, Мичин, Яцык, Супряга.