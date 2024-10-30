Кубок Украины30 октября 2024, 15:42 | Обновлено 30 октября 2024, 15:46
200
0
Александрия оформила юбилейный разгром в Кубке Украины
Черно-желто-зеленые стали авторами 70-й крупной победы в 1/8 финала Кубка Украины
30 октября 2024, 15:42 | Обновлено 30 октября 2024, 15:46
200
0
«Александрия», обыграв на выезде ФК ЮКСА со счетом 4:1, стала автором 70-й крупной победы в 1/8 финала Кубка Украины. 45 раз одерживали победу с преимуществом в три и более мяча хозяева и 25 – гости. 65 разгромов соперникам нанесли коллективы элитного дивизиона, 4 – команды Первой лиги и 1 – второй.
Наибольшее количество крупных викторий отпраздновали на этой стадии «Шахтер» – 15, «Динамо» – 9, «Днепр» – 6, запорожский «Металлург» и «Черноморец» – по 4.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 30 октября 2024, 13:40 2
Леонид Буряк расхвалил Олега Блохина
Футбол | 29 октября 2024, 18:37 18
Бразилец занял второе место в списке номинантов
Футбол | 30.10.2024, 10:26
Футбол | 29.10.2024, 16:28
Футбол | 29.10.2024, 21:55
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
30.10.2024, 02:15 2
29.10.2024, 04:46 9
28.10.2024, 21:55 2
28.10.2024, 18:14 10
30.10.2024, 07:06
29.10.2024, 07:46 13
29.10.2024, 19:42 6
28.10.2024, 19:13