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Кубок Украины
30 октября 2024, 15:42 | Обновлено 30 октября 2024, 15:46
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Александрия оформила юбилейный разгром в Кубке Украины

Черно-желто-зеленые стали авторами 70-й крупной победы в 1/8 финала Кубка Украины

30 октября 2024, 15:42 | Обновлено 30 октября 2024, 15:46
200
0
Александрия оформила юбилейный разгром в Кубке Украины
ФК Александрия

«Александрия», обыграв на выезде ФК ЮКСА со счетом 4:1, стала автором 70-й крупной победы в 1/8 финала Кубка Украины. 45 раз одерживали победу с преимуществом в три и более мяча хозяева и 25 – гости. 65 разгромов соперникам нанесли коллективы элитного дивизиона, 4 – команды Первой лиги и 1 – второй.

Наибольшее количество крупных викторий отпраздновали на этой стадии «Шахтер» – 15, «Динамо» – 9, «Днепр» – 6, запорожский «Металлург» и «Черноморец» – по 4.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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