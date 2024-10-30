Александрия оформила юбилейный разгром в Кубке Украины

«Александрия», обыграв на выезде ФК ЮКСА со счетом 4:1, стала автором 70-й крупной победы в 1/8 финала Кубка Украины. 45 раз одерживали победу с преимуществом в три и более мяча хозяева и 25 – гости. 65 разгромов соперникам нанесли коллективы элитного дивизиона, 4 – команды Первой лиги и 1 – второй.

Наибольшее количество крупных викторий отпраздновали на этой стадии «Шахтер» – 15, «Динамо» – 9, «Днепр» – 6, запорожский «Металлург» и «Черноморец» – по 4.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ