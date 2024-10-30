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Испания
30 октября 2024, 15:48 |
663
0

Перспективный игрок Барселоны собирается покинуть клуб из-за разочарования

Оказалось, что Ансу Фати не входит в долгосрочные планы главного тренера

30 октября 2024, 15:48 |
663
0
Перспективный игрок Барселоны собирается покинуть клуб из-за разочарования
Getty Images/Global Images Ukraine. Ансу Фати

Форвард «Барселоны» Ансу Фати собирается покинуть клуб уже зимой из-за недостатка игрового времени. Игрок разочаровался, ведь узнал, что не входит в долгосрочные планы главного тренера.

21-летний футболист усердно работал во время предсезонной подготовки, однако не сумел убедить тренерский штаб. В команде отмечают, что Фати имеет определенные проблемы с физической формой.

«Барселона» дала понять Жорже Мендешу (агенту Фати), что футболист не имеет шанса заиграть в каталонском клубе и может искать себе новую команду. Футболист смирился с этой ситуацией и готов ближайшей зимой уехать из каталонского клуба.

В этом сезоне Ансу Фати провел 5 матчей во всех турнирах, однако суммарно сыграл около 140 минут.

Одним из главных претендентов на футболиста считается американский Интер Майами.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Ансу Фати Ханс-Дитер Флик Барселона Жорже Мендеш
Микола Титюк Источник: TeamTalk
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