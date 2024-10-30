Перспективный игрок Барселоны собирается покинуть клуб из-за разочарования

Форвард «Барселоны» Ансу Фати собирается покинуть клуб уже зимой из-за недостатка игрового времени. Игрок разочаровался, ведь узнал, что не входит в долгосрочные планы главного тренера.

21-летний футболист усердно работал во время предсезонной подготовки, однако не сумел убедить тренерский штаб. В команде отмечают, что Фати имеет определенные проблемы с физической формой.

«Барселона» дала понять Жорже Мендешу (агенту Фати), что футболист не имеет шанса заиграть в каталонском клубе и может искать себе новую команду. Футболист смирился с этой ситуацией и готов ближайшей зимой уехать из каталонского клуба.

В этом сезоне Ансу Фати провел 5 матчей во всех турнирах, однако суммарно сыграл около 140 минут.

Одним из главных претендентов на футболиста считается американский Интер Майами.