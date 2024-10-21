Месси хочет пригласить в Интер Майами звезду Барселоны. Ему 21 год

Американский «Интер Майами» интересуется испанским вингером каталонской «Барселоны» Ансу Фати, сообщает издание Fichajes.net.

По информации источника, в подписании 21-летнего футболиста лично заинтересован легендарный аргентинский нападающий Лионель Месси. Он считает, что в MLS игроку удастся реанимировать свою карьеру.

В сезоне 2024/25 Ансу Фати провел 4 матча на клубном уровне, но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Ансу Фати интересуется римская «Рома».