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  4. Месси хочет пригласить в Интер Майами звезду Барселоны. Ему 21 год
Major League Soccer
21 октября 2024, 10:29 | Обновлено 21 октября 2024, 10:30
1322
0

Месси хочет пригласить в Интер Майами звезду Барселоны. Ему 21 год

Ансу Фати может продолжить карьеру в MLS

21 октября 2024, 10:29 | Обновлено 21 октября 2024, 10:30
1322
0
Месси хочет пригласить в Интер Майами звезду Барселоны. Ему 21 год
Getty Images/Global Images Ukraine. Ансу Фати

Американский «Интер Майами» интересуется испанским вингером каталонской «Барселоны» Ансу Фати, сообщает издание Fichajes.net.

По информации источника, в подписании 21-летнего футболиста лично заинтересован легендарный аргентинский нападающий Лионель Месси. Он считает, что в MLS игроку удастся реанимировать свою карьеру.

В сезоне 2024/25 Ансу Фати провел 4 матча на клубном уровне, но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Ансу Фати интересуется римская «Рома».

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Ансу Фати Лионель Месси Интер Майами Барселона трансферы трансферы Ла Лиги Major League Soccer (MLS)
Дмитро Вербинський Источник: Fichajes.net
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