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Украина. Премьер лига
30 октября 2024, 15:54 | Обновлено 30 октября 2024, 15:59
831
1

Вернидуб мог возглавить европейский клуб. Известна позиция наставника

Болгарский «Лудогорец» присматривался к тренеру

30 октября 2024, 15:54 | Обновлено 30 октября 2024, 15:59
831
1
Вернидуб мог возглавить европейский клуб. Известна позиция наставника
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрий Вернидуб

Болгарский «Лудогорец» намеревался пригласить на должность главного тренера украинского специалиста Юрия Вернидуба, ныне возглавляющего криворожский «Кривбасс».

Как пишет SportArena, руководство болгарской команды высоко оценивает тренерские способности Вернидуба. Но сам тренер ни в какие обсуждения не вступал, будучи сосредоточенным на работе в «Кривбассе».

В нынешнем сезоне «Лудогорец» возглавляет Игор Йовичевич, в свое время работавший главным тренером донецкого «Шахтера».

Ранее сообщалось, что «Лудогорец» рассматривал вариант с назначением Сергея Реброва на должность главного тренера.

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Лудогорец Кривбасс Кривой Рог Юрий Вернидуб чемпионат Болгарии по футболу чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Sportarena
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Burevestnik
питання до автора:
як міг Вернидуб очолити Лудогорець, 
якщо від того клубу не було пропозицій?
Дивна замітка...  
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