Вернидуб мог возглавить европейский клуб. Известна позиция наставника
Болгарский «Лудогорец» присматривался к тренеру
Болгарский «Лудогорец» намеревался пригласить на должность главного тренера украинского специалиста Юрия Вернидуба, ныне возглавляющего криворожский «Кривбасс».
Как пишет SportArena, руководство болгарской команды высоко оценивает тренерские способности Вернидуба. Но сам тренер ни в какие обсуждения не вступал, будучи сосредоточенным на работе в «Кривбассе».
В нынешнем сезоне «Лудогорец» возглавляет Игор Йовичевич, в свое время работавший главным тренером донецкого «Шахтера».
Ранее сообщалось, что «Лудогорец» рассматривал вариант с назначением Сергея Реброва на должность главного тренера.
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як міг Вернидуб очолити Лудогорець,
якщо від того клубу не було пропозицій?
Дивна замітка...