Энцо МАРЕСКА: «Мне не говорили, что нужно попасть в Лигу чемпионов»

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска признался, что руководство не ставило ему никаких задач касательно попадания в Лигу чемпионов:

«Мне никто и никогда не говорил, что нужно попасть в Лигу чемпионов. Мне сказали, что я должен построить хорошую команду на следующие пять лет.

Конечно, мы каждый день работаем, чтобы достичь чего-то важного. Но у нас нет давления. Если вы постоянно следите за своей игрой, то со временем видите себя со стороны. Но не надо думать о попадании в четверку лучших, это не должно быть главной целью», – признался Мареска.

После матча Лиги конференций Энцо Мареска поссорился с журналистом из-за вопроса о Лиге чемпионов.