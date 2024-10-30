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  4. Энцо МАРЕСКА: «Мне не говорили, что нужно попасть в Лигу чемпионов»
Англия
30 октября 2024, 15:29 |
390
0

Энцо МАРЕСКА: «Мне не говорили, что нужно попасть в Лигу чемпионов»

Главный тренер «Челси» признался, что ему не ставили задачу попасть в топ-4

30 октября 2024, 15:29 |
390
0
Энцо МАРЕСКА: «Мне не говорили, что нужно попасть в Лигу чемпионов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска признался, что руководство не ставило ему никаких задач касательно попадания в Лигу чемпионов:

«Мне никто и никогда не говорил, что нужно попасть в Лигу чемпионов. Мне сказали, что я должен построить хорошую команду на следующие пять лет.

Конечно, мы каждый день работаем, чтобы достичь чего-то важного. Но у нас нет давления. Если вы постоянно следите за своей игрой, то со временем видите себя со стороны. Но не надо думать о попадании в четверку лучших, это не должно быть главной целью», – признался Мареска.

После матча Лиги конференций Энцо Мареска поссорился с журналистом из-за вопроса о Лиге чемпионов.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Лига чемпионов Энцо Мареска Челси
Микола Титюк Источник
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